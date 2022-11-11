مسؤول أمني كبير: سموتريتش سيفكك السلطة الفلسطينية في حال تم تعيينه وزيرا للأمن

طالب سموتريتش، الأحد، خلال محادثات تشكيل الحكومة، نتنياهو بحقيبتي الأمن أو المالية.

أفاد مسؤول أمني كبير أن تعيين رئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش لمنصب وزير الأمن قد يؤدي إلى تصعيد خطير وحتى إلى تفكك السلطة الفلسطينية، جاء هذا بحسب متا نشرت هيئة البث الاسرائيلية الرسمية (كان 11).

وأضاف المسؤول أن كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية نقلوا رسائل حول هذا الموضوع وقالوا إنهم في الجانب الفلسطيني يخشون من السلطة والتفويض الواسع الذي سيكون لسموتريتش في أراضي الضفة الغربية.ط

من وجهة نظر الفلسطينيين، هناك خمس قضايا رئيسية يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا السيناريو: تدريب وتجهيز لمدارس الدينية اليهودية في مستوطنة حومش، تجديد الاستيطان في أبتار، إخلاء الخان الأحمر، وضع التواجد الإسرائيلي الدائم في قبر يوسف في نابلس، وتجهيز عشرات المزارع والبؤر الاستيطانية في أنحاء الضفة الغربية كجزء من خطة الاستيطان الجديدة.

وقال مسؤول فلسطيني للمسؤول الإسرائيلي الرفيع نفسه إنه يشعر بخيبة أمل من الحكومة الأخيرة، التي قال إنها لم تقدم بشكل كافٍ المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، وقال: "كنا نتوقع أن تشرع حكومة التغيير في عملية جديدة. لكننا نشعر بخيبة أمل. من الأفضل أن نعود إلى الأيام عندما كان نتنياهو على رأس الحكومة، حينها على الأقل كنا نعرف ما يمكن توقعه، ما هو الأسود وما هو الأبيض ".

وطالب سموتريتش، الأحد، خلال محادثات تشكيل الحكومة، نتنياهو بحقيبتي الأمن أو المالية. وبحسب قوله "سأكتفي بواحد من الاثنين".