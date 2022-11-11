انا لست عنصريا، انا احب شعبي فحسب واسعى لان يكون نظام في جميع ارجاء البلاد

قال رئيس حزب "القوة اليهودية" عضو الكنيست اليميني ايتمار بن غفير في مقابلة له مع قناة i24news يوم امس الخميس: "انا لست عنصريا، انا احب شعبي فحسب وبالنسبة للعرب انا اريد ان يكون جيدا لهم في هذه الدولة لنعيش جميعنا بأمان".

واضاف عضو الكنيست بن غفير "ساسعى لان يكون نظام في كل البلدات العربية في ام الفحم والناصرة وغيرهم ولكن عليه ان يكون نظام لأنه اذا لم يكن عند العرب نظام لن يكون امن في كل الدولة.

وقال بن غفير "جئت لهذه الحكومة لتطبيق سياسية اليمين وسنقوي الاستيطان على ارض إسرائيل كما وأريد تنفيذ الاجندة اليهودية الصهيونية"

وبعد ان حقق بن غفير نجاحا في الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة اثار دعمه لنتنياهو وانضمامه للحكومة القادمة جدل كبير على المستوى السياسي المحلي والعالمي، اذ انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، مشاركته، في تأبين الحاخام مائير كاهانا، مؤسس حركة "كاخ" المحظورة في إسرائيل والمصنفة بأنها ارهابية.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، في مؤتمر صحفي، بثته قناة (كان) الرسمية، إنّ "الاحتفال بإرث منظمة إرهابية أمر مثير للاشمئزاز"، في إشارة لمشاركة بن غفير في تأبين كاهانا.

وحقق حزب بن غفير (تحالف الصهيونية الدينية والقوة اليهودية) في الانتخابات التي أجريت في الأول من نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، 14 مقعدًا. ويعتبر حزب بن غفير، ضمن كتلة بنيامين نتنياهو، الذي فاز بالانتخابات، بعدما حقق حزب الليكود الذي يترأسه 32 مقعدًا، فيما حققت كتلته اليمينية 64 مقعدًا، ما يخوله لتشكيل حكومة يمينية مستقرة.