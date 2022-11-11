نتنياهو سيُكلّف بتشكيل الحكومة الأحد المقبل بعد أن اوصى عليه 64 عضو كنيست

سيتم تكليف زعيم حزب الليكود الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمهمة تشكيل الائتلاف يوم الأحد"

ختتم الرئيس يتسحاق هرتسوغ اليوم (الجمعة) جولة المشاورات تمهيدًا لمنح التفويض لتشكيل الحكومة. وسيمنح التفويض لرئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة السابعة والثلاثين لإسرائيل والسادسة تحت قيادته.

جاء هذا بعد أن أوصى 64 عضوا بالكنيست على نتنياهو، و 28 لرئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد وامتنع 28 عن التوصية.

وعليه اتصل المدير العام لمقر رئيس الدولة إيال شويكي برئيس طاقم نتنياهو، تساحي برافرمان، وطلب استدعاء رئيس الليكود إلى مقر إقامة الرئيس يوم الأحد القادم.

في غضون ذلك، تتواصل اللقاءات بين طواقم مفاوضات الليكود وشركاء الائتلاف المستقبليين، حتى يتمكن نتنياهو من إبلاغ الرئيس هرتسوغ "استطيع تشكيل الحكومة" في أسرع وقت ممكن. ومع ذلك، لا تزال هناك عدة عقبات على الطريق.

واحدة من المشاكل الرئيسية هي على حقيبة وزارة الداخلية. اذ يصر زعيم الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش على هذه الوزارة أو وزارة الأمن، وحاول الليكود أن يعرض عليه منصب وزير العدل، لكنه لن يوافق على الأرجح ومن المتوقع أن يستمر في المطالبة بإحدى الوزارات الكبرى.