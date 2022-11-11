خاص لـ i24NEWS: إسرائيل تشارك في معرض البحرين الدولي السادس للطيران

يشهد المعرض عرض 100 طائرة تقريبًا من مختلف أنواعها العسكرية والتجارية في العرض الثابت والعرض الجوي

انطلق في العاصمة البحرينية المنامة هذه الأيام "معرض البحرين الدولي السادس للطيران" بمشاركة عشرات الدول وعشرات الشركات الدولية من بينها شركتين اسرائيليتين. بحيث قامت قناة i24NEWS بتغطية هذا الحدث الدولي الهام وتنقلت عدستها بين أجنحته.

,قال مدير القسم العربي في القناة علي واكد بأن "المعرض الذي عاد بعد أعوام من الغياب بسبب أزمة كوفيد-19يشارك عشرات الشركات الدولية من صغيرة، متوسطة وكبيرة من 100 دولة بينها 16 شركة من اكبر الشركات العالمية".

وتابع واكد :" ان من بين شركات الطيران الدولية المدنية الكبيرة المشاركة، نذكر شركة بوينغ، ايرباص ومن الشركات العسكرية الكبيرة هناك لوكهاند مارتن، كما وتشارك ايضًا شركتان اسرائيليتان هما شركة رفائيل وشركة البيت"

واضاف:" يتم عرض أحدث التطورات في مجال الطيران المدني والحربي وفي مجال الفضاء، ويتوافد الألاف يوميا من داخل وخارج البحرين، وبحسب ما وصل من القائمين على المعرض، فان 10 الاف شخص يزور المعرض كل يوم، اي ان عدد الزوار بلغ منذ افتتاحه 20 الفا"

وشدد علي واكد على أنه لا يتم خلال المعرض الحديث عن حجم الصفقات العسكرية التي تم ابرامها خلال المعرض، واكد على ان "القائمين على المعرض يشددون بأنه جزء من احياء قطاع الطيران الذي يعتاش منه الملايين في أنحاء العالم، وتضرر بعد أزمة كوفيد"

ويشهد المعرض عرض 100 طائرة تقريبًا من مختلف أنواعها العسكرية والتجارية في العرض الثابت والعرض الجوي وما يحتويه من مختلف المعدات والتقنيات الحديثة والمتطورة الخاصة بمجال الطيران.