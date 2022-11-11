وزارة الدفاع التركية تعلن نجاح اختبار صاروخ"بوز دوغان" جو- جو محلي الصنع

نشرت لقطات لعملية الاختبار تظهر إطلاقا ناجحا لصواريخ “بوز دوغان” بواسطة مقاتلات “إف-16″ بعد تزودها بالوقود

أعلنت وزارة الدفاع التركية على حسابها الرسمي على "تويتر"، عن نجاح اختبارات إطلاق صواريخ “بوز دوغان” جو- جو، التي يتم تطويرها ونشرت لقطات لعملية الاختبار تظهر إطلاقا ناجحا لصواريخ “بوز دوغان” بواسطة مقاتلات “إف-16″ بعد تزودها بالوقود جوا.

وطورت وزارة الدفاع التركية الصواريخ في إطار مشروع “غوك توغان”، و”بوز دوغان” وهي أول صواريخ جو- جو يتم إنتاجها في تركيا بخبرات محلية الصنع.

وأوضحت الوزراة أن هذه الصواريخ ”تتميز بسرعة فائقة تفوق سرعة الصوت وقدرة عالية على المناورة، وستلعب دورا هاما في تحقيق التفوق الجوي للقوات التركية”.

ووفقا لتقرير أصدره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أواخر عام 2020، كانت الصناعة الدفاعية التركية شهدت خلال السنوات الأخيرة قفزة مهمة، سواء من حيث عدد الأسلحة المصنعة، وكذلك من حيث الأرقام المسجلة في التصدير، حيث انتقلت من المرتبة 29 عالميا في مجال تصدير الأسلحة في فترة 2000-2004 إلى المرتبة 19 في فترة 2010-2014، ثم أصبحت في المرتبة 13 عالميا في الفترة 2015-2019،

وتنتج وزارة الدفاع التركية مجموعة متنوعة من الأسلحة، منها المركبات المدرعة والفرقاطات ومختلف أنواع المدفعية، والذخائر ومجموعة من الصواريخ المتنوعة، وطائرات التدريب، والطائرات المسيرة، والرادارات والمستشعرات، وأنظمة الحرب الإلكترونية، ومعدات الاتصالات.