الرئيس الإسرائيلي ينتقد عضوا عربيا في الكنيست بسبب تصريحات مؤيدة للعمليات العدائية في إسرائيل

الرئيس الإسرائيلي"لقد نشرتم بيانات تفيد بدعم الإرهابيين المجرمين الذين نحاربهم نحن والجيش الإسرائيلي"

انتقد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الجمعة، عضوا عربيا في الكنيست الإسرائيلي بسبب تصريحاتها التي عبرت عن دعمها للعمليات العدائية ضد إسرائيل.

وقال هرتسوغ لعايدة توما سليمان، النائبة المنتخبة عن القائمة المشتركة: "لقد نشرتم بيانات تفيد بدعم الإرهابيين المجرمين الذين نحاربهم نحن والجيش الإسرائيلي".وتابع "كما تعلم، كان ذلك في ذروة الحملة الانتخابية، لقد دعمتم الارهاب وهذا أمر غير مقبول لدى الجمهور الاسرائيلي ".

وكانت عايدة توما سليمان، قد واجهت في الشهر المنصرم، موجة من الانتقادات بعد أن وصفت خمسة من القتلى من أعضاء جماعة "عرين الأسد" الفلسطينية نفذوا عمليات عدائية في إسرائيل بـ "شهداء" ، وأكدت أن "مقاومتهم" جاءت كرد انتقامي على "الاحتلال".

وكتب النائبة على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "نابلس تودي شهدائنا اليوم، الشعب الفلسطيني يودع شهداءه" وأضاف توما سليمان "كلما زاد الاحتلال من جرائمه تصاعدت المقاومة، درس مهم في تاريخ الأمم."

واختتم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الجمعة، جولة المشاورات تمهيدًا لمنح التفويض لتشكيل الحكومة. وسيمنح التفويض لرئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة السابعة والثلاثين لإسرائيل والسادسة تحت قيادته.

جاء هذا بعد أن أوصى 64 عضوا بالكنيست على نتنياهو، و 28 لرئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد وامتنع 28 عن التوصية.