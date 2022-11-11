الأمين العام لحزب الله يأمل في أن يكون للبنان رئيس جمهورية ليس "تابعا للولايات المتحدة"

"الرئيس المستقبلي لا يجب أن يخاف، ويجب ألا يبدأ في الاهتزاز وتقديم التنازلات للوبلايات المتحدة أو غيرها"

قال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، اليوم الجمعة، إنه يأمل في أن يكون للبنان رئيس جمهورية ليس "تابعًا للولايات المتحدة"مشيرا إلى أنه يريد "رئيسًا في أسرع وقت ممكن وبانتخاب رئيس للجمهورية لا يطعن المقاومة في ظهرها" رافضاً سدّ الفراغ في رئاسة الجمهورية بأي كان.

وأكد نصر الله على أن "الرئيس المستقبلي للبنان لا يجب أن يخاف، ويجب ألا يبدأ في الاهتزاز وتقديم التنازلات للوبلايات المتحدة أو غيرها، نريد رئيسًا شجاعًا".

وكانت ولاية الرئيس البناني ميشال عون، حليف حزب الله، قد انتهت في 31 أكتوبر / تشرين الأول المنصرم، وقد اجتمع مجلس النواب، المنقسم بشدة، خمس مرات دون أن يتمكن من انتخاب خليفة له، في حين غرقت البلاد في أزمة اقتصادية عميقة.

وخلال الجلسات البرلمانية المخصصة لانتخاب رئيس البلاد، صوت المعسكر المناهض لحزب الله لمرشح يعتبر مقربا من الولايات المتحدة النائب ميشال معوض، بينما صوت المعسكر الذي يتزعمه التشكيل الموالي لإيران بورقة بيضاء، ولحد الساعة لا يوجد جانب لديه أغلبية واضحة بسبب عدم وجود اتفاق بين الأحزاب السياسية المختلفة.

في عام 2016 ، تم انتخاب ميشال عون بعد 29 شهرًا من الانسداد. وأشاد حسن نصر الله بالرئيس المنتهية ولايته، الذي "لم يخون المقاومة أو يطعن في ظهرها".

ووفقًا للبنك الدولي، يشهد لبنان واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ عام 1850 منذ عام 2019، ومنذ الأول من نوفمبر/تشرين الثانيالجاري، تقود البلاد حكومة مستقيلة، مسؤولة فقط عن إدارة الأعمال اليومية وغير قادرة على اتخاذ قرارات مهمة.