الأمم المتحدة تصوت بالأغلبية للحصول على اقتراح محكمة العدل الدولية بشأن النشاط الإسرائيلي في الضفة الغربية

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة 98 صوتا مقابل 17 وامتناع 52 عن التصويت،

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة 98 صوتا مقابل 17 وامتناع 52 عن التصويت، للحصول على اقتراح محكمة العدل الدولية بشأن النشاط الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتم تمرير الاقتراح، الذى قدم بناء على طلب السلطة الفلسطينية ولكن قدمته نيكاراغوا رسميا.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة وكندا وأستراليا من بين الذين عارضوا هذه الخطوة، حيث وندد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بهذه الخطوة وأشار ممثل الولايات المتحدة إلى أن "إدارة بايدن تعارض القرارات أحادية الجانب"

ويطلب النص من محكمة العدل الدولية اعتبار أن "الاحتلال الإسرائيلي" يشكل ضمًا بسبب طبيعته المستمرة. حكم محكمة يؤكد أن ضم إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية بشكل غير قانوني لن يكون ملزمًا قانونًا لإسرائيل، لكنه سيكون ضربة للقدس.

وقال إردان عندما تم اقتراح "الاقتراح الفلسطيني جزء من حملة مناهضة لإسرائيل مليئة بمعاداة السامية تهدف إلى تقويض شرعية إسرائيل وحقها في الدفاع عن النفس". وتابع"محمود عباس(رئيس السلطة الفلسطينية) يتصرف مرة أخرى بطريقة مدمرة، بطريقة لن تضر إلا بالفلسطينيين أنفسهم. وسوف نوضح لكل دولة أن دعم هذه الخطوة هو ثمن للمنظمات الإرهابية ولن يؤدي إلا إلى استمرار الصراع ".