توقيع اتفاقية بين هيئة الموثقين بالمغرب ونقابة المحامين بإسرائيل"لتعزيز التعاون والعمل البناء"

تأتي الاتفاقية لـ"توضيح هذا الاختلاف، بغية تشجيع الاستثمار، وإعطاء ضمانات قانونية لأصحاب رؤوس الأموال".

وقعت هيئة الموثقين بالمغرب ونقابة المحامين بإسرائيل، بالدار البيضاء، اتفاقية إطار للتعاون في المجال القانوني،بهدف تيسير سبل "الاستشارات، المعطيات القانونية، النصوص المنظمة للاستثمار، وضع المعلومة دقيقة رهن إشارة المستثمر"

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وقع الاتفاقية كل من رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب هشام صابري، و رئيس نقابة المحامين بإسرائيل أفي حيمي، لخلق إطار للتعاون والشراكة من أجل توفير مناخ سليم للاستثمار.

وأبرز صابري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش توقيع الاتفاقية، أن "المحامي في إسرائيل، التي تعتمد النظام الانجلوسكسوني، يقوم بمهمتي الترافع وتحرير العقود وتوثيق المعاملات، في حين أنه في المغرب (نظام فرنكوفوني) هاتين المهمتين يتقاسمهما المحامي والموثق"

واشار صابري إلى أن الاتفاقية تأتي لـ"توضيح هذا الاختلاف، بغية تشجيع الاستثمار، وإعطاء ضمانات قانونية لأصحاب رؤوس الأموال".

وفي السياق أكد ئيس نقابة المحامين بإسرائيل أفي حيمي(الذي ينحدر من اصول مغربية) على "الأهمية الكبيرة التي تكتسيها هذه الاتفاقية الموقعة مع هيئة الموثقين في المغرب "البلد المضياف الذي نكن له كل التقدير والاحترام".وأضاف أن "الاتفاقية ستتلوها اتفاقيات أخرى في المستقبل، وذلك إيمانا منا بالعمل المشترك والمهني بين نقابة المحامين في إسرائيل والموثقين في المغرب".

وقال أفي حيمي الذي يرافقه في زيارته للمغرب حوالي 44 من المحاميات والمحامين الأعضاء في النقابة. "نحن نؤمن بوجود تعاون مشترك بين نقابة المحامين في إسرائيل والموثقين في المغرب، وسيكون هناك تعاون اقتصادي واجتماعي ومهني في المستقبل"، مضيفا "نحن نحب المغرب ملكا وحكومة وشعبا".