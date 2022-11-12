البحرين : استهداف مواقع الكترونية بهدف تعطيل العملية الانتخابية

"بعض المواقع الرسمية بالمملكة تعرضت لاستهداف إلكتروني مقصود من إيران بهدف بث رسائل لتضليل العملية الانتخابية"

انطلقت الانتخابات البرلمانية والبلدية في البحرين، صباح اليوم السبت، غداة تعرض المملكة لهجمة إلكترونية هدفها تعطيل سير العملية الانتخابية.

وأفادت صحيفة "الوطن" البحرينية، نقلا عن مصدر مسؤول، أن "بعض المواقع الرسمية بالمملكة تعرضت لاستهداف إلكتروني مقصود من إيران بهدف بث رسائل لتضليل العملية الانتخابية"، دون تفاصيل حول هذه الرسائل.

وأضاف المصدر الذي يرغب في الكشف عن اسمه أن الهجمة "لن تؤثر على الإرادة الوطنية والعزيمة التي يتحلى بها الشعب البحريني للمشاركة بالعرس الديمقراطي".

ومن جانبها أكدت هيئة مكافحة الجرائم الإلكترونية، في تغريدة نشرتها وزارة الداخلية البحرينية: أن "استهداف مواقع يأتي بهدف تعطيل العملية الانتخابية وبث رسائل سلبية للتأثير عليها محاولات يائسة ولن تنال من عزيمة المواطنين الذين سيتوجهون، وبكل تصميم، إلى مراكز التصويت لاختيار ممثليهم".

https://twitter.com/i/web/status/1591162347300655104 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وكان رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات نواف بن محمد المعاودة، قد دعا في بيان له الخميس المضاي، إلى "عدم الالتفات لأي شائعات أو أخبار أو رسائل مفبركة ومزيفة تهدف للتأثير على سير العملية الانتخابية"، مشددا، أن "على الناخبين المشاركة الفعالة في عملية الاقتراع.

ويستقبل 15 مركزاً عاماً، و40 مركزاً فرعياً من مراكز الاقتراع الموزعة وفقاً للدوائر الانتخابية بمختلف أنحاء البخري، الناخبين ممن يحق لهم التصويت والبالغ عددهم 344713 ناخباً.

ويتنافس أكثر من 330 مرشحًا من بينهم 73 امرأة للفوز بـ40 مقعدًا في مجلس النواب الذي يقدّم المشورة للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي يحكم البلاد منذ وفاة والده في آذار/مارس 1999.