البحرين : استهداف مواقع الكترونية بهدف تعطيل العملية الانتخابية

انطلقت الانتخابات البرلمانية والبلدية في البحرين، صباح اليوم السبت، غداة تعرض المملكة لهجمة إلكترونية هدفها تعطيل سير العملية الانتخابية.

وأفادت صحيفة "الوطن" البحرينية، نقلا عن مصدر مسؤول، أن "بعض المواقع الرسمية بالمملكة تعرضت لاستهداف إلكتروني مقصود من إيران بهدف بث رسائل لتضليل العملية الانتخابية"، دون تفاصيل حول هذه الرسائل.

وأضاف المصدر الذي يرغب في الكشف عن اسمه أن الهجمة "لن تؤثر على الإرادة الوطنية والعزيمة التي يتحلى بها الشعب البحريني للمشاركة بالعرس الديمقراطي".

ومن جانبها أكدت هيئة مكافحة الجرائم الإلكترونية، في تغريدة نشرتها وزارة الداخلية البحرينية: أن "استهداف مواقع يأتي بهدف تعطيل العملية الانتخابية وبث رسائل سلبية للتأثير عليها محاولات يائسة ولن تنال من عزيمة المواطنين الذين سيتوجهون، وبكل تصميم، إلى مراكز التصويت لاختيار ممثليهم".