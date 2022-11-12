تركيا تعيّن سفيرا لدى إسرائيل بعد 4 سنوات من سحبه

بموجب مرسوم رئاسي، تم تعيين شاكر أوزكان تورونلار، في هذا المنصب

أفادت وسائل إعلام تركية، أمس الجمعة، أن تركيا قامت بتعيين الدبلوماسي شاكر أوزكان تورونلار، سفيرا لدى إسرائيل بعد شغور هذا المنصب 4 سنوات.

وبموجب مرسوم رئاسي، تم تعيين شاكر أوزكان تورونلار، في هذا المنصب، والذي كان قد شغل منصب القنصل العام لتركيا في القدس بين عامي 2010 و2014.

وإستأنفت كل من تركيا وإسرائيل العلاقات الديبلوماسية بشكل كامل في غشت/آب الماضي، كما أعلن الجانبان أنهما سيعيدان السفيرين والقنصلين العامين في كلا البلدين.

وفي 19 سبتمبر/أيلول المنصرم، وافقت لجنة التعيينات العليا في وزارة الخارجية على تعيين إيريت ليليان في منصب سفيرة إسرائيل في تركيا. والتي عملت ليليان خلال العامين الماضيين كمسؤولة عن السفارة الإسرائيلية في أنقرة. وكان السفير السابق، إيتان نائيه، قد طرد من تركيا في ايار/ مايو 2018.