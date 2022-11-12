تغطية خاصة لـi24NEWS: البحرينيون يتوافدون بكثافة على التصويت للانتخابات البرلمانية رغم دعوات المقاطعة

من المشاهد المميزة كانت صناديق الاقتراع بمراكز التسوق التي وضعت لجذب عدد أكبر من المصوتين

انطلقت اليوم عملية الاقتراع للانتخابات التشريعية في دولة البحرين ، والتي تميزت بمشاركة كبيرة من المصوتين وعدد قياسي من المرشحين ما يرفع من احتمال امكانية خوض جولة ثانية من الانتخابات، وأظهر المشهد الذي نقله الأستاذ علي واكد من أمام أحد مراكز الاقتراع من جنوب العاصمة البحرينية المنامة مشاركة فعالة للناخبين البحرينيين رغم الأصوات التي نادت بمقاطعتها.

وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله قال أمام لصحافيين خلال تواجده في مركز الاقتراع الذي تواجدت به عدسة i24NEWS :" انه راض عن نسبة المشاركة حتى الآن وان هذه النسبة افضل رد على من دعا إلى المقاطعة"

وتواجد في نفس صندوق الاقتراع وزير العدل البحريني الشيخ نواف المعاودة الذي تحدث أمام الصحافيين عن متابعة ومراقبة القضاء والقضاة لسير العملية الانتخابية وقال :"تم الوصول الى مراكز الاقتراع قبل الساعة السابعة وتم فتح جميع الصناديق أمام المراقبين المحليين".

نقلت عدسة i24NEWS مشاهدا من عملية الاقتراع، وأفاد الأستاذ علي واكد من أمام أحد مراكز الاقتراع جنوب العاصمة البحرينية المنامة :"هذا واحد من أربعين مركز اقتراع منتشرين في أنحاء المملكة، الان الساعة 11 بالتوقيت المحلي أي بعد ثلاث ساعات من فتح الصناديق، نشهد هنا إقبالا كبيرا ، المئات من الناخبين توافدوا على الصندوق الذي نقف أمامه، هم جزء من 344 ألف ناخب سيشاركون في الانتخابات البرلمانية والانتخابات المحلية، وهي السادسة منذ اعتلاء الملك الحالي محمد بن عيسي آل خليفة العرش عام 2001".

وأضاف :" تتسم هذا العملية بأنها تضم عدد المرشحين الأكبر قياسيا في تاريخ المملكة 561 مرشح، هذا العدد الكبير يمكن أن يؤدي الى احتمال انطلاق جولة ثانية الأسبوع القادم، في محيط مراكز الاقتراع هناك حركة نشطة من الوافدين ، المشاهد أمامي تشير الى رغبة عميقة لدى البحرينيين للمشاركة بالعملية الديموقراطية وإحداث قفزة بالحياة الاقتصادية".

ولفت الأستاذ علي واكد إلى أنه خلال حديثه مع المشاركين بالانتخابات قالوا إنهم :"يعتبرون مشاركتهم فرصة للتعبير عن المجريات ، خصوصا الاقتصادية في البلاد ورغبة في مشاهدة نواب يحدثون قفزة في الحياة السياسية، وتحديدا في المشاريع الاقتصادية والاصلاحات الاقتصادية".

هذه أول انتخابات بعد مرحلة جائحة كورونا "نشهد هنا حماس واقبال كبيرين من قبل الناخبين ، وتأمل السلطات البحرينية أن يكون إقبال كبير من قبل الناخبين ونسبة التصويت المتوقعة تتراوح في حدود 65 بالمئة رغم بعض الاصوات التي نادت بالمقاطعة".

ومن المشاهد المميزة واللافتة التي رصدتها عدسة i24NEWS كانت صناديق الاقتراع في مجمعات التسوق في البحرين والتي علق عليها الأستاذ علي واكد:"صناديق اقتراع في مراكز التسوق، تهدف إلى الوصول والتشجيع على الإنتخاب، بمعنى بدل ما أن يأتي الناخب إلى صندوق الاقتراع، الصندوق يأتي اليه حيث هو موجود".

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Ali waked/i24newsf بحرينيون يدلون بأصواتهم في صندوق داخل احد المجمعات التجارية 12/11/2022

Ali waked/i24news بحرينيون يدلون في اصواتهم في صندوق داخل المجمعات التجارية 12/11/2022

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Ali waked/i24news بحريني يدلي بصوته بالانتخابات 12/11/2022

Ali waked/i24news سيدة بحرينية تدلي بصوتها في الانتخابات البرلمانية 12/11/2022