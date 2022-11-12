القضاء الإيراني يتهم 11 شخصا بقتل عنصر أمن على هامش الاحتجاجات

المسؤول، أكد أن التهم تشمل "الافساد في الأرض" التي قد تؤدي الى الاعدام

أفاد مسؤول إيراني، اليوم السبت، أن القضاء وجّه الى 11 موقوفا بينهم امرأة، تهما تصل عقوبة بعضها الى الاعدام، لضلوعهم في قتل عنصر أمن قرب طهران هذا الشهر على هامش الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني.

وقال مسؤول السلطة القضائية في محافظة ألبرز التي تتبع لها كرج حسين فاضلي هريكندي إنه "بعد تحديد المتهمين (بقتل عجميان) وتوقيفهم، تم إجراء تحقيق أولي (...) وتم احضار 11 شخصا هم عشرة رجال وامرأة أمام القضاء، وصدرت لائحة الاتهام بحقهم من قبل النيابة العامة في كرج".

وبحسب موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، أن المسؤول، أكد أن التهم تشمل "الافساد في الأرض" التي قد تؤدي الى الاعدام، إضافة الى "التجمع والتواطؤ بنية ارتكاب جرائم" ضد الأمن، و"الدعاية ضد النظام (السياسي)" للجمهورية الإسلامية.

ولم يحدد فاضلي هريكندي ما اذا كان كل المتهمين يواجهون التهم ذاتها، وأضاف أنه "خلال هذه الجريمة، قام مثيرو شغب بمهاجمة ومحاصرة هذا العنصر الأمني الذي لم يكن مسلحا"، وعمدوا الى "تمزيق قميصه ونزع ملابسه عنه، وتسببوا له بجروح من خلال طعنه (...) وإلقاء الحجارة عليه وركله" بطريقة "تخالف كل الأعراف الانسانية".

ودعا ناشطون حقوقيون مشجعي كرة القدم إلى ترديد اسم الشابة مهسا أميني خلال المباريات التي سيشارك فيها الفريق الايراني في كأس العالم قطر 2022.

وكانت إيران، قد شهدت الأحد الماضي، اندلاع احتجاجات جديدة في جامعاتٍ في شمال غربي البلاد ذي الغالبية الكردية، في استمرارٍ للحركة المناهضة للنظام التي بدأت قبل نحو شهرين.