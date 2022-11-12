اعتقال ناشط في الجهاد الإسلامي قرب جنين في نشاط مشترك للشاباك والجيش الإسرائيلي

المطلوب الذي تم اعتقاله هو محمد أبو زينة ، 27 عاما ، من سكان مخيم جنين.

عملت دورية ناحال التابعة للجيش الإسرائيلي والشاباك، اليوم (السبت)، على اعتقال مطلوب في قرية قباطيا قرب مدينة جنين. وأصيبت القوات بالحجارة خلال العملية وألقيت عليها عبوة ناسفة. ولكن لا خسائر في صفوف الجيش.

جاء الاعتقال نتيجة نشاط استخباراتي للشاباك، والمطلوب الذي تم اعتقاله هو محمد أبو زينة ، 27 عاما ، من سكان مخيم جنين.

والمطلوب ناشط في حركة الجهاد الإسلامي وأفرج عنه من السجون الإسرائيلية في أغسطس الماضي. فور إطلاق سراحه، عاد زينة إلى الانخراط في عمليات كبيرة، وعمل خلالها على تمويل وتسليح البنية التحتية العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في أنحاء شمال الضفة. عند اعتقاله ، تم تحويله إلى تحقيق "الشاباك".

وافادت وكالة الانباء الفلسطينية وفا ان القوات الامنية اعتقلت سجينا اخر مفرج عنه هو حمزة سليمان ابو العروب مع ابو زينة. وأفاد الفلسطينيون أن الاثنين اعتقلا خلال كمين نصبتهما لهما قوات الأمن في قرية جنوب جنين. وأفادوا أن العشرات من المتواجدين على الفور أصيبوا باختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي استخدمته القوات الإسرائيلية.