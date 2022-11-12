اختراق قاعدة للجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان: سرقة سبعون 70 رصاصة و 70 قنبلة يدوية

يتم إحالة نتائج التحقيق إلى النيابة العسكرية والشرطة الإسرائيلية والشاباك لفحصها

تم اقتحام معسكر تدريب "صنوبر" في هضبة الجولان الليلة (بين الجمعة والسبت) بحيث سرقت منه ذخائر كثيرة. وأثناء الليل، تم جرد المخابئ بالقاعدة، وتبين أن هناك عجزا يقارب 70 ألف رصاصة 5.56 ملم للأسلحة الخفيفة، وحوالي 70 قنبلة يدوية من عبوة ناسفة، ولم يتم سرقة أي نوع آخر من الأسلحة. ويقوم الجيش الإسرائيلي والشرطة وقوات الأمن بالبحث عن الذخيرة المسروقة في منطقة أخرى.

في البداية ، اشتبه في أنه تم سرقة أسلحة أيضًا، ولكن في فترة ما بعد الظهر أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الذخيرة فقط سُرقت من القاعدة.

وقال الجيش الإسرائيلي: "سُرقت ذخيرة عسكرية من قاعدة للجيش الإسرائيلي في شمال البلاد". وتم احالة نتائج التحقيق إلى النيابة العسكرية والشرطة الإسرائيلية والشاباك لفحصها.

في الشهر الماضي فقط، أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه في اقتحام مخازن الذخيرة في قاعدة "سديه تيمان" الميدانية في جنوب إسرائيل، وسرقة ما يقرب من 30 ألف طلقة من البنادق.