لابيد يهاجم قرار في الامم المتحدة: "قد يؤدي القرار الى التصعيد"

"إسرائيل ترفض بشدة القرار الفلسطيني المقترح"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، مساء اليوم (السبت)، ان "إسرائيل ترفض بشدة القرار الفلسطيني المقترح"، بعد أن صادقت لجنة الأمم المتحدة أمس على اقتراح الفلسطينيين بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية في هاج، للحصول على رأي بشأن "الاحتلال الإسرائيلي المستمر".

وقال رئيس الوزراء لابيد "هذا تحرك فلسطيني اخر احادي الجانب ويقوض المبادئ الأساسية لحل الصراع وقد يضر بأي احتمال لعملية سلام مستقبلية" واضاف "يريد الفلسطينيون استبدال المفاوضات بإجراءات أحادية الجانب. مرة أخرى يستخدمون الأمم المتحدة لمهاجمة إسرائيل".

وأضاف لبيد أن "هذا التحرك لن يغير الواقع على الأرض ولن يساهم بشيء للشعب الفلسطيني وقد يتسبب في تصعيد، ودعم التحرك الفلسطيني هو مكافأة للتنظيمات الإرهابية وللحملة المناهضة لإسرائيل. ونشكر العديد من الدول التي لم تؤيد القرار وأوضحت أن هذا ليس هو السبيل لتعزيز الاستقرار وحل الصراع".

وشدد لابيد"ندعو جميع الدول التي أيدت الاقتراح أمس إلى إعادة النظر في موقفها ومعارضته في إطار التصويت. في الجمعية العامة. إن طريقة حل النزاع لا تمر عبر أروقة الأمم المتحدة أو الهيئات الدولية الأخرى ".

كما أُعلن أن الرئيس يتسحاق هرتسوغ تحدث أمس (الجمعة) مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ، بناء على طلب رئيس الوزراء يائير لابيد، في محاولة لتأجيل التصويت في الأمم المتحدة.