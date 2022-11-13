مصادر قريبة من مفاوضات تشكيل الحكومة: "هناك احتمال كبيرة لتسليم وزارة الأمن ​​لعضو كنيست من الليكود"

رئيس الصهيونية المتدين سموتريتش يقترب من حقيبة المالية

افادت مصادر قريبة من مفاوضات تشكيل الحكومة أن هناك احتمالا كبيرا ببقاء الملف الأمني ​​في الليكود، كما علمت صحيفة N12 مساء اليوم (السبت). وتقول المصادر أن هناك احتمال كبير لعدم انتهاء المفاوضات. هذا الأسبوع، وإذا تحقق هذا التقييم، فلن تؤدي الحكومة اليمين هذا الأسبوع.

معنى ان الحقيبة الأمنية ستبقى في الليكود هو أن رئيس "الصهيونية الدينية" سموتريتش يقترب من حقيبة المالية، وبناءً عليه - من المرجح أن يتسلم رئيس حزب شاس أرييه درعي حقيبة الداخلية.

وعليه عبّر رقم 3 في "معسكر الدولة"، رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، الليلة الماضية، عن قلقه من إمكانية تعيين سموتريش وزيرا للأمن.

وأوضح "إنها مغامرة ليس فقط بسبب حقيقة أنه أدى خدمة جزئية ولكن بسبب نقص الخبرة، وفي رأيي، ليس لديه المعرفة الأساسية للتعامل مع التحديات الهائلة التي يواجهها جهاز الأمن".

حتى في التعيين المحتمل لرئيس "عوتسما يهوديت" ايتمار بن غفير في منصب وزير الأمن الداخلي ، يقر آيزنكوت بنفس المشكلة ،وقال "إنني منزعج للغاية من هذين التعيينين، وأعتقد أن هذين الشخصين عديما الخبرة وأيضًا لديهما وجهات نظر إشكالية للعالم، وإذا كانا يعتزمان تنفيذ ما التزموا به فإن شعب إسرائيل سيمر بوقت عصيب ".