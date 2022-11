الجيش الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب مخدرات بقيمة 1.2 مليون شيكل

أحبط جنود الجيش الإسرائيلي محاولة تهريب مخدّرات بقيمة 1.2 مليون شيكل.

وأفاد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن وحدة المراقبة الناشطة على مدار الساعة، رصدت خلال الليل، عددًا من المشتبه بهم الذين حاولوا تهريب المخدّرات من الأراضي المصرية إلى داخل الحدود الإسرائيلية في منطقة لواء "فاران" الإقليمية.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أن الجنود انطلقوا إلى موقع الحدث بناء على نتائج المراقبة، وتمكنوا من إحباط عملية التهريب وصادروا حقيبة تم العثور فيها على حوالي 30 كيلوغراماً من المخدرات بقيمة تقدر بنحو 1.2 مليون شيكل.

وتم تحويل المخدرات التي تم ضبطها، إلى شرطة إسرائيل لمزيد من التحقيق والمتابعة.