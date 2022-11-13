هنأ ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة شعبه على الإنجاز الكبير المتمثل بأعلى نسبة تصويت في تاريخ البحرين

أفاد علي واكد مدير القناة العربية في i24news وموفدنا إلى البحرين، صباح الأحد، بأنه من المترقب الإعلان عن جولة إعادة في 24 دائرة انتخابية في انتخابات البحرين البرلمانية.

وأضاف واكد أن الحسم وقع فقط في 6 دوائر انتخابية، وتمت الإشارة إلى فوز امرأة واحدة من بين الفائزين الستة. كما ستشتمل جولة الإعادة في ثلاث دوائر من بين الدوائر الـ 34 على مواجهة وجها لوجه بين مرشحة (امرأة) ومرشح (رجل).

وهنّأ ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة شعبه على الإنجاز الكبير المتمثل بأعلى نسبة تصويت في تاريخ البحرين، إذ بلغت النسبة 73 في المائة وهي الأعلى منذ عام 2022.

من جانبه اعتبر وزير العدل البحريني الشيخ نواف المعاودة خلال مؤتمر صحافي حضره i24NEWS :"النتيجة انجاز للديموقراطية في البحرين". وأضاف العملية الانتخابية بدأت في البحرين عام 2002 في هذا العام النسبة كانت 53 في المائة، وفي 2018 وصلت النسبة 67 في المائة، فيما كانت انتخابات هذا اليوم قياسية من حيث نسبة التصويت".

يذكر أن الانتخابات التي انطلقت أمس السبت، تميزت بمشاركة كبيرة من المصوتين وعدد قياسي من المرشحين ما رفع من احتمال إمكانية خوض جولة ثانية من الانتخابات، وأظهر المشهد الذي نقلته عدسة i24news من أمام أحد مراكز الاقتراع من جنوب العاصمة البحرينية المنامة مشاركة فعالة للناخبين البحرينيين رغم الأصوات التي نادت بمقاطعتها.