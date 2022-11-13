يائير لابيد عقب تكليف نتنياهو بتركيب الحكومة: يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية

يوم أسود للديمقراطية ذاك النهار الذي يُنصب فيه رئيس وزراء مكلف بتشكيل حكومة خاضع للابتزاز من قبل شركائه

عقّب رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد على تفويض رئيس الليكود بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة، من قبل الرئيس هرتسوغ ظهر اليوم الأحد، بالقول: يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية".

وأضاف لابيد: يوم أسود للديمقراطية ذاك النهار الذي يُنصب فيه رئيس وزراء مكلف بتشكيل حكومة خاضع للابتزاز من قبل شركائه، الذين يجتمعون على هدف مشترك هو تخليصه من محاكمته وإعادة دولة إسرائيل إلى الوراء. لن نتخلى عن بلدنا وقيمه الليبرالية ولن نسمح بإيقاع الضرر بمستقبل أطفالنا - سنقاتل متحدين في الكنيست، وفي الساحات، وعلى الجسور حتى نستبدل حكومة الدمار بحكومة التغيير.

وفي غضون ذلك، عقد رئيس الوزراء لابيد، صباح اليوم، عددا من الاجتماعات والمحادثات السياسية الأمنية، أصدر بنهايتها تعليماته لإعداد صندوق أدوات أمني سياسي، ردا على تحرك الفلسطينيين في الأمم المتحدة.

وقال لابيد بهذا الصدد: "الطريق إلى حل النزاع لا يمر عبر أروقة الأمم المتحدة أو الهيئات الدولية الأخرى، والتحرك الفلسطيني في الأمم المتحدة سيكون له عواقب".

يذكر أن لابيد علّق مساء أمس السبت، على تحرك السلطة الفلسطينية بالقول إن "إسرائيل ترفض بشدة القرار الفلسطيني المقترح"، بعد أن صادقت لجنة الأمم المتحدة على اقتراح الفلسطينيين بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية في هاج، للحصول على رأي بشأن "الاحتلال الإسرائيلي المستمر".