بن غفير يدعو إلى وقف الهجرة لليهود غير المؤدين إجراءات التحول إلى اليهودية على النهج الأورثوذكسي

الهدف هو إلغاء القرار الذي يجيز التحول إلى اليهودية وفق النهج الليبرالي للراغبين بالهجرة إلى إسرائيل

دعا رئيس حزب عوتمسا يهوديت "القوة اليهودية" إيتمار بن غفير إلى إلغاء قرار المحكمة العليا الذي يقر بأن اليهود الذين تحولوا بموجب تعاليم الحركات الليبرالية يستطيعون الاستفادة من قانون العودة الإسرائيلي.

وفقًا لتقرير الأحد في وسائل الإعلام العبرية، يعتزم بن غفير تقديم هذا الطلب إلى رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو خلال مفاوضات الائتلاف.

الهدف هو إلغاء القرار الذي يجيز التحول إلى اليهودية وفق النهج الليبرالي للراغبين بالهجرة إلى إسرائيل على أساس قانون العودة الإسرائيلي (العودة إلى أرض الميعاد).

منذ عام 1970، تم تطبيق قانون العودة الإسرائيلي ليس فقط على الأشخاص الذين يعتبرون يهودًا بموجب القانون الأرثوذكسي، ولكن أيضًا على المتحولين من حركات الإصلاح وغيرها المحافظة، على الرغم من أن الحاخامية الرئيسية في إسرائيل لا تعترف بهذه التحويلات.

وفقًا لتقرير هيئة البث الرسمية "كان"، فإن بن غفير يرغب في حصر إمكانية التحول إلى اليهودية والحصول على الحق في الهجرة إلى إسرائيل وفقًا لقانون العودة الإسرائيلي (الذي يشتمل على مزايا فورية للعائدين) وفق المفهوم السائد لدى الحاخامات الأورثوذكس.

حزب عوتسما يهوديت "القوة اليهودية" انضم بدوره إلى الأحزاب الأخرى في كتلة اليمين ليؤكد على المطلب الذي تقدمت به الأحزاب الأخرى في الائتلاف خلال المفاوضات مع نتنياهو.

وفي المقابل هناك من يعتبر ذلك المطلب غير ضروري بل ويتسبب بالشقاق لا سيما مع الجالية اليهودية الأمريكية فقد قال وزير شؤون الشتات الدكتور نحمان شاي "إن تجاوز بند الاعتراف بالتحول عبر الفكر الإصلاحي من شأنه أن يتسبب في "شقاق بيننا وبين الجالية اليهودية الأكثر ثراءً وقوة في العالم"، في إشارة إلى الجالية اليهودية الأمريكية.

وقال الحاخام الإصلاحي أوري ريغيف، رئيس منظمة حيدوش (تجديد) - من أجل الحرية الدينية والمساواة: "إنه يهدد العلاقات الحساسة التي تربط إسرائيل مع الشتات في أكثر نقاطهما حساسية".

وأثيرت في الفترة الأخيرة قضية الاحتكام فقط إلى النهج الأورثوذكسي في تحديد من هو اليهودي على خلفية الحرب الأوكرانية الروسية ولا سيما سعي السلطات الإسرائيلية إلى دفع تسهيلات لدخول مواطنين روس الى أراضيها من الجيل الرابع لليهود، والذين يوجد لديهم أقرباء في إسرائيل، دون أن تحق لهم الهجرة إلى إسرائيل بموجب قانون العودة الإسرائيلي، وفق النشر في جريدة هآرتس.