تركيا : ارتفاع عدد ضحايا إلى 6 قتلى و53 جريحا في انفجار مدينة اسطنبول

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أن عدد الضحايا ارتفع إلى 6 قتلى و53 جريحا في الانفجار الذي وقع في منطقة تقسيم بوسط إسطنبول.

وقال الرئيس التركي، إن "منفذي التفجير الإرهابي في شارع الاستقلال وسط إسطنبول سينالوا العقاب المناسب لهم، والسلطات تعمل على تحديد هوياتهم"، حسب موقع تركيا بالعربي.

وتابع الرئيس التركي، أن "الجهات التي تحاول النيل من الدولة التركية، ونشر التطرف فيها لن تحقق طموحاتها"، مشددا على أن "الإرهاب لن يصل إلى هدفه"، مردفا أن "التفجير عمل إرهابي وهناك سيدة ضالعة فيه ولا تزال التحقيقات جارية".

وكانت وسائل إعلام تركية، قد أفادت اليوم الأحد، عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات آخرين، في انفجار قوي لم يُعرف مصدره في شارع الاستقلال المزدحم في منطقة تقسيم بوسط المدينة.

وقال حاكم مدينة إسطنبول التركية، علي يرليكايا إن "انفجارًا وقع في شارع الاستقلال في ساحة بيوغلو في الساعة 4:20 مساءً بالتوقيت المحلي (8:20 صباحًا بالتوقيت الشرقي)، وأضاف في تغريدة له، "تم إرسال فرق الشرطة والصحة والإطفاء وإدارة الكوارث والطوارئ إلى مكان الحادث".