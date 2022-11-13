تركيا : ارتفاع عدد ضحايا إلى 6 قتلى و53 جريحا في انفجار مدينة اسطنبول

تابع علي يرليكايا، أن هناك إصابات (أي وفيات) وإصابات"، مشيرا إلى أنه "سيتم مشاركة التطورات مع الجمهور"

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أن عدد الضحايا ارتفع إلى 6 قتلى و53 جريحا في الانفجار الذي وقع في منطقة تقسيم بوسط إسطنبول.

وقال الرئيس التركي، إن "منفذي التفجير الإرهابي في شارع الاستقلال وسط إسطنبول سينالوا العقاب المناسب لهم، والسلطات تعمل على تحديد هوياتهم"، حسب موقع تركيا بالعربي.

وتابع الرئيس التركي، أن "الجهات التي تحاول النيل من الدولة التركية، ونشر التطرف فيها لن تحقق طموحاتها"، مشددا على أن "الإرهاب لن يصل إلى هدفه"، مردفا أن "التفجير عمل إرهابي وهناك سيدة ضالعة فيه ولا تزال التحقيقات جارية".

وكانت وسائل إعلام تركية، قد أفادت اليوم الأحد، عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات آخرين، في انفجار قوي لم يُعرف مصدره في شارع الاستقلال المزدحم في منطقة تقسيم بوسط المدينة.

وقال حاكم مدينة إسطنبول التركية، علي يرليكايا إن "انفجارًا وقع في شارع الاستقلال في ساحة بيوغلو في الساعة 4:20 مساءً بالتوقيت المحلي (8:20 صباحًا بالتوقيت الشرقي)، وأضاف في تغريدة له، "تم إرسال فرق الشرطة والصحة والإطفاء وإدارة الكوارث والطوارئ إلى مكان الحادث".

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وتابع علي يرليكايا، أن هناك إصابات (أي وفيات) وإصابات"، مشيرا إلى أنه "سيتم مشاركة التطورات مع الجمهور".

https://twitter.com/i/web/status/1591787924110331905 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وفي نفس السياق، أكدت القناة التلفزيونية التركية "ان تي في"، سقوط عدد من الجرحى في انفجار قوي، بعد ظهر الأحد، في وقت كان حشد المارة كثيفًا في شارع الاستقلال المزدحم بقلب اسطنبول، كما أظهرت لقطات نشرتها القناة انتشار فرق الإغاثة والشرطة في المكان الذي أُخلي من المارّة.

i24NEWS / Screenshot لقطة من فيديو أُرسل إلى i24NEWS تظهر مشهد انفجار في اسطنبول ، تركيا ، في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022.

ومن جهتها، أعلنت القنصلية الإسرائيلية في اسطنبول أنه، "لا يوجد لديها حتى الآن اي معلومات حول اصابة إسرائيليين بالانفجار وسط إسطنبول"، مشيرة إلى أنها "تقوم بفحص التقارير المحلية حول هذا".