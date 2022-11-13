مقتل جنديين سوريين في غارة منسوبة لإسرائيل في حمص

وسائل اعلام سورية: غارات منسوبة لإسرائيل تستهدف مدينة حمص

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأحد، أن جنديين قتلا في ضربات جوية منسوبة لإسرائيل، وأصيب ثلاثة آخرين.

وقال مصدر عسكري سوري، إن "إسرائيل نفذت في الساعة 06:23 مساءً بالتوقيت المحلي غارات جوية من اتجاه مدينة طرابلس شمال لبنان استهدفت مطار الشعيرات العسكري بريف حمص".

ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، نفذت إسرائيل مئات الضربات ضد جارتها الشمالية، مستهدفة القوات الحكومية والقوات المتحالفة معها المدعومة من إيران ومقاتلي حزب الله.

ونادرا ما تعلق إسرائيل على الضربات الفردية، فقد أقرت بتنفيذ المئات. وتقول إن "حملتها الجوية ضرورية لمنع إيران من الحصول على موطئ قدم على أعتابها".

ونسب ضربات جوية في شرق سوريا إلى إسرائيل، الأسبوع الماضي، والتي استهدفت قافلة من المركبات التي تحمل الوقود والأسلحة وتسببت في مقتل 15 شخصًا، بعد أن ألقي باللوم فيها في البداية على الولايات المتحدة..