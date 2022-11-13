إسرائيل:فريق تحقيق خاص سيحقق بالشكاوي ضد الحاخام طاو الزعيم الروحي لحزب "نوعام"

سيدة قالت ان الحاخام طاو اعتدى عليها جنسيا حين كانت قاصر

فريق خاص من الشرطة الإسرائيلية سيحقق في شكوى الاعتداء الجنسي ضد الحاخام تسفي طاو، رئيس المدرسة الدينية "هار هامور" وأحد الحاخامات البارزين والمؤثرين ويعتبر الزعيم الروحاني لحزب "نوعام"، وذكر "واينت " أن الطاقم اقيم بعد مشاورات مع النيابة العامة وسيكون تحت إشراف منطقة المركز.

وتوجهت المشتكية ضد الزعيم الروحاني لحزب "نوعام" ناحما تانا، الى مركز الشرطة الإسرائيلية في مدينة الخليل، وقالت إن الحاخام طاو اعتدى عليها جنسيا قبل عشرات السنوات، عندما كانت فتاة صغيرة. وبدأت القضية من خلال منشور في الفيسبوك نشرته في شهر آب/اغسطس الأخير، زعمت فيه إنها هزت المجتمع الديني " الحاخام طاو اعتدى علي جنسيا عندما كنت قاصرا" ، تانا ذات الـ38 عاما، مطلقة وأم لخمسة، شهدت بأن الحديث يدور عن "اعتداء متواصل" ووصفت الحوادث بأنها "قصص مرعبة" وأضافت وزعمت :"عندما حاولت إسماع صوتي قام بتهديدي".

وأوضحت سبب قرارها نشر هذه الأمور هذه الفترة قائلة :"استغرقني 30 عاما حتى أنجح وأروي الحقيقة، نشر قصة حاييم فالدر ورد الحاخام شموئيل الياهو، مع هزات أخرى بحياتنا الشخصية، قدمت لي الشجاعة للخروج مع الحقيقة".

على مدار ثلاثة الأشهر الأخيرة زعم المؤيدون للحاخام طاو بأن تانا مريضة نفسيا وتختلق قصصا، لكن دخل الى الصورة في الايام الأخيرة عدد من الحاخامات والشخصيات العامة الذين سمعوا قصتها، والذين اطلعوا على مشتكيات أخريات وصفن نفس الأمور الذي نفذها الحاخام طاو بحقهن، وطالب جزء منهن التحقيق معه بجدية وكشف الحقيقة.

ويشار الى أن حزب "نوعام" شريك في تحالف "الصهيونية الدينية" الذي يضم ايضا حزب "عوتسماة يهوديت" و الحزب الذي يرأسه بتسلئيل سموتريش.