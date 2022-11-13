لأول مرة الإمارات تحيي ذكرى الـ84 لمذبحة ليلة الكريستال

أقام المتحف برنامجًا تذكاريًا بمناسبة مرور 84 عامًا على هجمات النازيين عام 1938 ضد اليهود ومنازلهم وشركاتهم

أقيمت الذكرى الـ84 لمذبحة ليلة الكريستال والتي تعرف باسم "ليلة الزجاج المكسور"، الأسبوع الماضي، وذلك لأول مرة على الإطلاق في متحف مفترق طرق الحضارات في دبي بالإمارات.

وأقام المتحف برنامجًا تذكاريًا بمناسبة مرور 84 عامًا على هجمات النازيين عام 1938 ضد اليهود ومنازلهم وشركاتهم والمعابد اليهودية، في هجوم منسق أرادت قيادة النازية أن يظهر عشوائيا..

وقالت إيفا كوغلر، الناجية من المحرقة والتي تبلغ 91 عاما، "يجب أن يُعرف تاريخ ليلة الكريستال على أنه مثال مروع لما حدث للشعب اليهودي لأنه من خلال تعليم هذا هو أملي وأمل الشعب اليهودي ... ألا يحدث هذا مرة أخرى أبدًا".

وأضافت إيفا كوغلر، التي كانت تبلغ من العمر 7 سنوات، عندما اقتحم النازيون منزلها أثناء المذبحة. تم نهب ممتلكات الأسرة ونقل والدها إلى بوخينفالد، أن "أعتقد أن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، لإعطاء المعرفة والفهم".