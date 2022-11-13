إسرائيل:التحقيقات الأولية بحادث سرقة الذخيرة من قاعدة عسكرية يظهر وجود فجوات بالحراسة والحماية

سرقت كمية كبيرة من الذخيرة من قاعدة عسكرية إسرائيلية في هضبة الجولان السبت

أجرى قائد منطقة الشمال في الجيش الاسرائيلي الجنرال اوري جوردين اليوم تحقيقا أوليا في أعقاب سرقة الذخيرة من معسكر "صنوبر" أمس السبت، قائد الوحدة 210 ، الجنرال تسيون راتسون، استعرض أمام القائد العسكري النقاط الرئيسية للتحقيق الأولى في حادث الاقتحام، ويتضح من خلاله وجود فجوات بالحراسة والحماية والعديد من الإنذارات الكاذبة.

وأشار جوردين الى أنه يتضح من التحقيقات الأولية وجود فجوات بالبنية التحتية بالحراسة في القاعدة العسكرية، كثرة الانذارات الكاذبة والاستجابة الغير كافية في موقع تخزين الأسلحة. وبخصوص الفجوات بالبنية التحتية للحراسة في المعسكر، يوجد خطة لمعالجة الأمر، والتي ستخرج الى حيز التنفيذ العام المقبل.

ويتضح من التحقيقات ايضا أنه بعد الحادث مباشرة، تعاونت القوات لإجراء عمليات مسح وجرد واسعة. وأشار قائد المنطقة الى وجوب وجود تعاون تنظيمي بين الجيش الإسرائيلي، الشرطة الإسرائيلية والشاباك بصورة فورية بعد الحادث والذي يجب أن يتواصل خلال الأيام القادمة.

وأمر قائد المنطقة إقامة لجنة اختصاصيين برئاسة قائد الوحدة 4، الجنرال ميكي شاربيت، والتي ستحقق وتفحص كافة العوامل ونقاط الضعف التي أتاحت حادث سرقة الذخيرة. وستعرض نتائج التحقيق النهائية أمام قائد المنطقة في غضون شهر. وسيتم خلال ذلك فحص موضوع تجميع الذخيرة في القاعدة العسكرية، وستقام قدرة انذار مبكر.

وفي نهاية التحقيقات أمر قائد المنطقة بالقيام بعدد من الخطوات الفورية، بينها تدريبات حراسة في كافة وحدات القيادة في الشمال وإجراء تقييم آخر مخصص لموضوع حماية القواعد العسكرية.

ويشار الى أن شرطة إسرائيل اعلنت صباح اليوم عن اعتقال ستة مشتبهين بالتورط بسرقة الذخيرة من معسكر "صنوبر" في هضبة الجولان، وعرض عدد من المشتبهين أمام المحكمة التي استجابت لطلب الشرطة وقامت بتمديد اعتقالهم حتى يوم الثلاثاء القادم، وتم اكتشاف السرقة الليلة ما الجمعة والسبت حيث اتضح خلال عملية جرد أن هناك نقصا لـ73 الف رصاصة من طراز 5.56، اضافة الى سرقة قنابل شديدة الانفجار.