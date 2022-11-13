شدد دورون ألموغ، على "أهمية الوحدة واحترام جميع الديانات في اليهودية"

حذر رئيس الوكالة اليهودية دورون ألموغ، التحالف الجديد من تنفير يهود العالم، وذلك بعد أن اقترح أعضائه تشريعًا من شأنه أن يقلل بشكل كبير من الهجرة إلى إسرائيل وينزع الشرعية عن تحول غير الأرثوذكس إلى اليهودية.

وقال دورون ألموغ في بيان له، "مع بدء المهمة الصعبة المتمثلة في تشكيل حكومة جديدة، نعتقد أنه من الضروري ضمان بقاء علاقتنا مع يهود العالم على حالها والحفاظ على الالتزام الدائم بتمكين اليهود في جميع أنحاء العالم من الهجرة إلى إسرائيل".

ووجدت الوكالة اليهودية نفسها في موقف حرج على مدى أسبوع ونصف مضى، بعد ما طرح التحالف المحتمل عددًا من المقترحات التي من شأنها تغيير أو تهديد مهمة الوكالة بشكل جذري.

وشدد دورون ألموغ، على "أهمية الوحدة واحترام جميع الديانات في اليهودية"، مضيفا "في هذا الوقت، نعتقد أنه لا يوجد شيء أكثر أهمية من وحدة الشعب اليهودي، بما في ذلك جميع طوائفهم، فضلاً عن حماية العلاقات الاستراتيجية مع يهود العالم من خلال الحوار المستمر. وستظل الوكالة اليهودية هي الجسر الذي يربط بين إسرائيل واليهود حول العالم.

و دعت الأحزاب الدينية الأسبوع الماضي إلى إنهاء "بند الأحفاد" الذي يسمح لأي شخص لديه جد يهودي واحد على الأقل بالهجرة بحرية إلى إسرائيل طالما أنهم لا يمارسون ديانة أخرى.

وطالب حزب عوتمسا يهوديت (القوة اليهودية)، إلى إلغاء قرار المحكمة العليا الذي يقر بأن اليهود الذين تحولوا بموجب تعاليم الحركات الليبرالية يستطيعون الاستفادة من قانون العودة الإسرائيلي.