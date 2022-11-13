ولي عهد البحرين يهنئ نتنياهو بفوزه بالانتخابات الإسرائيلية

نتنياهو قال خلال المكالمة إنه يتطلع الى مواصلة التعاون بينهما ويأمل رؤيته قريبا في إسرائيل

أجرى رئيس الحكومة المرتقب بنيامين نتنياهو مساء اليوم مكالمة مع ولي عهد دولة البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، اتفقا خلالها على دفع التعاون بين البلدين إلى أفق جديدة.

وبحسب البيان الصادر عن مكتب نتنياهو أفيد :"عير ولي العهد عن رغبة البحرين توسيع وتعميق العلاقات بين البلدين ودفع التعاون بينهما إلى أفق جديدة". وأضاف البيان إن "نتنياهو قال لولي عهد البحرين أنه يوجد أمامهم فرصا هائلة، وإنه يتطلع إلى مواصلة التعاون المباشر بينهما وإنه يأمل أن يراه قريبا في إسرائيل".

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصل قبل أسبوع مع نتنياهو لتهنئته على فوزه بالانتخابات، وجاء الاتصال بعد أسبوع من يوم الانتخابات الذي حسم فيه فوز نتنياهو وعودته للحكم، واستمرت المكالمة بينهما 8 دقائق، قال بايدن خلالها لنتنياهو :"نحن إخوه، سنصنع التاريخ سوية، التزامي إلى إسرائيل هو أمر لايمكن زعزعته. تهاني صديقي، أرجو أن تبعث سلامي الحار الى سارة".

ورد عليه نتنياهو قائلا:"سنحضر المزيد من اتفاقيات السلام التاريخية، هذا أمر ممكن. التزامي للتحالف والعلاقات بيننا أقوى من أي وقت. تحياتي وسلاماتي الحارة لزوجتك جيل".