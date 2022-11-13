مسؤول أمني: التوصية للإسرائيليين في إسطنبول هي البقاء في الفندق

جاء هذا بعد العملية الانتحارية التي أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وسط مدينة اسطنبول التركية

اسفرت العملية في ميدان تقسيم وسط إسطنبول في تركيا عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 81 شخصا آخرين بجروح مختلفة، وقال مسؤول أمني في إسرائيل إن "التوصية الآن للإسرائيليين هي البقاء في الفندق حاليا حتى تتوضح الأمور، والإصغاء والانصياع إلى تعليمات الجهات الأمنية التركية"، وذكرت القناة "13" إن اسرائيل بعثت رسالة إلى الأتراك عن استعدادها للمساعدة بالتحقيق بالحادث.

وأضاف المسؤول الأمني إنه "يجب إبلاغ الأقارب عن مواقع الرحلات التي يذهبون اليها، وتجنب النشر في مواقع التواصل الاجتماعي عن مواقع تواجدهم، والابتعاد عن المظاهرات والتجمعات والحفاظ على اليقظة، وإخفاء الهوية الأسرائيلية، عدم ركوب مركبات مجهولة وغيرها، نحن نحدد بأن تحذير السفر الى تركيا في المستوى 3، وهذا مستوى متوسط، ونتيجة لذلك يوصى تجنب السفرات غير الضرورية".

وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بوقت سابق أن الحديث يدور "عن حادث ارهابي" وفي توثيق من موقع الحدث يمكن سماع صوت انفجار في المنطقة. وقال الرئيس التركي إن سيدة كان لها دور مركزي في الحدث، وعلى ما يبدو عملت في موقعين، وفرت من المكان، ولم يتمكنوا حاليا من الوصول اليها، وقال إن الحادث قيد التحقيق.