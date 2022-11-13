محكمة إيرانية تصدر حكما بالإعدام في حق شخص لضلوعه في "أعمال شغب" على خلفية الاحتجاجات

أردف الموقع نفسه، أن "5 متّهمين آخرين نالوا أحكاما بالسجن ما بين خمسة وعشرة أعوام"

أفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، اليوم الأحد، أن محكمة إيرانية قضت بإعدام شخص لإدانته بالضلوع في "أعمال شغب" في طهران، وذلك في أول عقوبة قصوى تصدر على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني.

وأكد الموقع، صدور "حكم بإعدام شخص قام بإحراق مركز حكومي، كانت وجّهت إليه تهم الاخلال بالنظام العام، التجمع والتآمر بهدف ارتكاب جريمة ضد الأمن الوطني، الحرابة والافساد في الأرض"، وذلك خلال محاكمة لمتهّمين بالضلوع "في أعمال شغب في محافظة طهران" في الأسابيع الأخيرة.

وأردف الموقع نفسه، أن "5 متّهمين آخرين نالوا أحكاما بالسجن ما بين خمسة وعشرة أعوام، لإدانتهم بـ"التجمع والتآمر بهدف ارتكاب جرائم ضد الأمن الوطني" و"الاخلال بالنظام والممتلكات العامة"، مؤكدا أن "كلّ الأحكام صادرة عن محكمة البداية وقابلة للاستئناف"، ولم يحدد الموقع هوية المحكوم عليه.

وكانت السلطة القضائية سبق وأن أعلنت "توجيه الاتهام الى أكثر من ألفي شخص على خلفية الاحتجاجات"، علما بأن عددا منهم يواجهون تهما قد تصل عقوبتها للاعدام.

وتشهد إيران احتجاجات واسعة إثر وفاة أميني (22 عاما) في 16 أيلول/سبتمبر، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.