الرئيس التركي:"أكثر من نصف مليون سوري فروا إلى تركيا عادوا إلى ديارهم في هذه المناطق الآمنة"

تعهدت تركيا ، الأحد ، بإكمال بناء 100 ألف منزل في سوريا التي مزقتها الحرب، فيما تسعى أنقرة لتوطين اللاجئين السوريين الذين فروا أكثر من عقد من القتال، قبل انتخابات 2023 لإعادة توطينهم.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ، خلال زيارة لافتتاح 600 منزل في منطقة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارض السورية، إن "75 ألف منزل تم تشييدها في العامين المنصرمين، وسنكمل 100 ألف منزل بحلول نهاية العام الجاري”.

ومن جهته قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأشهر المنصرمة إنه يريد "تشجيع مليون من أصل 3.7 مليون لاجئ سوري في البلاد على العودة إلى ديارهم من خلال بناء مساكن لهم وتوفير البنية التحتية الأساسية لهم" واشار اردغوان إلى أن "أكثر من نصف مليون سوري فروا إلى تركيا عادوا إلى ديارهم في هذه المناطق الآمنة"

وتقول تركيا إنها تريد إنشاء “منطقة آمنة” على طول حدودها لمنع السوريين الذين شردتهم الحرب من العبور وإعادة بعض الملايين الذين عبروا الحدود بالفعل.

وتعيش الآن أكثر من 500 عائلة في المخيم الذي افتتح حديثاً في قرية “مشهد روهين” شمال مدينة سرمدا بمحافظة إدلب، ومن المقرر أن تصل 100 عائلة أخرى في الأيام المقبلة، وهي الأحدث في سلسلة من مشاريع الإسكان التي ترعاها أنقرة.

وكانت تركيا قد اتهمت، أمس الاثنين، حزب العمال الكردستاني المحظور بتنفيذ هجوم بالقنابل في اسطنبول، مشيرة إلى اعتقال امرأة سورية بشبهة زرع العبوة.وأسفر التفجير عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 81 آخرين في شارع التسوق الشعبي بشارع الاستقلال يوم الأحد بعد الساعة 4:00 مساء (1300 بتوقيت جرينتش) بقليل. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وقالت شرطة اسطنبول، إن إجمالي عدد المعتقلين بلغ 46 شخصًا. وأظهرت لقطات للشرطة نشرتها وسائل إعلام تركية أن امرأة شابة ترتدي قميصا أرجواني اللون تم القبض عليها في شقة في اسطنبول. تم التعرف عليها على أنها أحلام البشير.

وفي السياق نفت قوات سوريا الديموقراطية،على رأسها وحدات "حماية الشعب الكردية" أي علاقة لها بالتفجير الذي أسفرأ أمس الأحد، عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 81 آخرين في شارع التسوق الشعبي بشارع الاستقلال، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.