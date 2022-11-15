الضفة الغربية: ثلاثة قتلى وثلاث إصابات خطيرة في عملية طعن ودهس مزدوجة وتحييد المنفذ

بعد عملية الطعن فر المنفذ باتجاه شارع 5 وتسبب في حادث بين عدة سيارات، وعندما خرج من السيارة أطلقوا النار عليه

أسفر هجوم وقع في مستوطنة أريئيل الإسرائيلية بالضفة الغربية، عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وثلاث إصابات بجروح خطيرة في عملية طعن ودهس مزدوجة انتهت بتحييد المنفذ، اليوم الثلاثاء. ونقلت فرق طبية الضحايا إلى مستشفى بيلينسون في مدينة بيتاح تكفا وسط إسرائيل.

Courtesy محمد مراد سامي سوف البالغ من العمر 19 عامًا ، والذي تم تحديده على أنه منفذ الهجوم الإرهابي في مدينة أرييل بالضفة الغربية ، في 15 نوفمبر 2022.

وقضى القتيل الثالث في عملية أريئيل جراء اصطدام منفذ العملية بسيارته أثناء الهرب على شارع رقم 5.

Screensho لقطة شاشة من لقطات كاميرات المراقبة للمهاجم مباشرة قبل طعن الضحية في مستوطنة أرييل بالضفة الغربية ، 15 نوفمبر / تشرين الثاني 2022.

وأطلقت قوات الأمن النار على أحد المنفذين في مكان الحادث بعد أن طعن حارس الأمن بالقرب من مدخل المنطقة الصناعية في أرييل، في ما فر المنفذ الثاني بعد أن طعن شخصين بالقرب من محطة وقود في أريئيل، باتجاه شارع 5. قاد المهاجم السيارة عكس اتجاه السير - مما تسبب في حادث في عدة سيارات - قبل أن يغادر سيارته ويطلق النار عليه من قبل قوات الأمن الإسرائيلية.

Screenshot صورة للمهاجم خلال الهجوم على مستوطنة أرييل بالضفة الغربية ، 15 نوفمبر ، 2022.

وقال المسعفون التابعون لـنجمة داود الحمراء إنهم يقدمون العلاج الطبي لشخص في الأربعينيات من العمر في حالة خطيرة وشخص آخر، حوالي 35 عامًا، في حالة متوسطة. شخص آخر، في الأربعينيات من عمر .

ومن جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد،"استيقظ المواطنون الإسرائيليون اليوم على صباح عصيب ومؤلّم. نفذ إرهابي حقير هجوما إرهابيا خطيرا في أرييل"وتابع "بالنيابة عن حكومة إسرائيل ودولة إسرائيل، أبعث بأحر التعازي لأسر القتلى وأطيب التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

وأكد لبيد على أن" نحن نحارب الإرهاب بلا هوادة وبقوة كاملة من الجيش الإسرائيلي والشاباك وجميع قوات الأمن. لقد نجحنا في الآونة الأخيرة في تفكيك بنى تحتية ومنظمات واسعة، لكن يجب علينا شن هذه الحرب كل يوم من جديد".

واتضح في وقت لاحق أن منفذ العملية هو محمد مراد سامي صوف، 18 عاما، من سكان قرية حارس القريبة من المدينة.

Courtesy محمد مراد سامي صوف البالغ من العمر 19 عامًا، والذي تم تحديده على أنه منفذ الهجوم الإرهابي في مدينة أرييل بالضفة الغربية ، في 15 نوفمبر 2022.

ووفقا للمعطيات، فإن منفذ العملية كان يعمل في أحد المصانع في المنطقة الصناعية المجاورة، ولا سجلاً أمنيا له.

وأفاد فلسطينيون أن قوات الجيش الإسرائيلي داهمت إثر عملية الدهس والطعن المزدوجة منزل جد منفذ هجوم أريئيل في قرية حارس.