"كان تامير إنسانًا لامعًا بوجه مملوء بالخير والرغبة في مساعدة الآخرين. رجل طيب وصهيوني حقيقي"

تم الكشف عن هوية الضحايا الثلاثة الذين قُتلوا في عملية الدهس والطعن المزدوجة، صباح الثلاثاء، وكان تامير أفيحاي (50)، من سكان مستوطنة كريات نتافيم بالضفة الغربية الضحية الاولى التي كشف عنها، وأفيد ان تامير كان أبًا لخمس فتيات وابن واحد، تتراوح أعمارهم بين 12 و 29 عامًا. قُتل جراء اصطدام المهاجم بمركبته.

وكشف مساء اليوم عن هوية الضحية الثالثة في العملية وهو موطي (مردخاي) أشكنازي، (59 عاما) من مدينة يفنيه وسط إسرائيل، أب لثلاثة وجد لحفيدين، عمل كمزود في شركة الغاز "اميشراجاز" بالضفة الغربية، وفي وقت سابق ايضا اعلن عن اسم الضحية الثاني وهو ميخائيل لديغين، سائق شاحنة من مدينة بات يام وسط إسرائيل.

عائلة موطي روت عن المتوفى إنه كان "شخصا محبا ، روحة مليئة بالفرح، زوج مثاليا ومحبا لعائلته مع روح عظيمة أحب دائما مساعدة الجميع، أحب الحياة واستغل كل لحظة لاحتضان عائلته بمحبة ، هذه خسارة لجميعنا ولكل من عرفه.

أما الضحية الثانية ميخائيل لديغين ذي الـ36 عاما من مدينة بات يام وسط إسرائيل، هاجر الى إسرائيل منذ خمس سنوات، ترك وراءه طفلين. وقالت بلدية "بات يام" إن طواقم مساعدة من قبلها ترافق العائلة منذ أن تم تبليغها بالخبر وسيواصلون مرافقتهم خلال الفترة القريبة.

ونعى رئيس المجلس الإقليمي السامرة، يوسي دغان، المتوفى أفيحاي، قائلاً: "هذه لحظة صعبة علينا جميعًا. ثلاثة قتلى وثلاثة جرحى. نحن نعانق الأسرة وكريات نيتافيم في هذه اللحظة الصعبة".

"كان تامير إنسانًا لامعًا بوجه مملوء بالخير والرغبة في مساعدة الآخرين. رجل طيب وصهيوني حقيقي، ودائمًا عندما أقابله كان يحيي بابتسامته العريضة. لقد أحبه كل من عرفه. الزهرة الساطعة السعيدة قطفتها يد البرابرة الخبيثة".

كما اصدرت مستوطنة كريات نيتافيم بيانا جاء فيه "نشعر بالصدمة والحزن لإعلان وفاة صديقنا المقيم في المستوطنة تامر افيحاي".

"نرسل عناقًا دافئًا وقوة كبيرة لعائلته وأطفاله. مجتمع كريات نيتافيم سيبذل قصارى جهده لمساعدة الأسرة."