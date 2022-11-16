إسرائيل: إرتفاع نسبةهجرة اليهود من روسيا بـ 400 في المائة عام 2022

وبلغ عدد اليهود الذين هاجروا من روسيا إلى إسرائيل 32،494 بموجب قانون العودة الإسرائيلي

أفادت إحصائيات جديدة نشرتها شركة "أوفيك الإسرائيلية"، اليوم الأربعاء، أن هجرة اليهود من روسيا عرفت زيادة بنسبة 400 في المائة بسبب الحرب في أوكرانيا.

وبلغ عدد اليهود الذي هاجروا من روسيا إلى إسرائيل 32،494 بموجب قانون العودة الإسرائيلي، بالإضافة إلى ذلك، هاجر 14،450 من أوكرانيا إلى إسرائيل، و 3،280 من أمريكا الشمالية، و 1،957 من فرنسا، و 1،474 من إثيوبيا.

وتم هجرة 493 يهوديًا آخر إلى إسرائيل من المملكة المتحدة، و 1000 من الأرجنتين، و 411 من جنوب إفريقيا، و 1750 من بيلاروسيا منذ بداية العام.

وصل ما مجموعه 61 ألف مهاجر إلى إسرائيل في عام 2022 حتى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، وهو عدد يمثل زيادة بأكثر من 200 في المائة مقارنة بعام 2021.

وتنظم "أوفيك إسرائيلي" مؤتمرا خاصا لمئات المبعوثين من جميع أنحاء العالم الأسبوع المقبل في مدينة أشدود الساحلية، يعمل هؤلاء المبعوثون مع الجاليات اليهودية في جميع أنحاء العالم ويعززون برامج الاندماج المقدمة للمهاجرين الجدد.

واندلعت نقاشات في وقت سابق من هذا الأسبوع وسط مفاوضات الائتلاف حول مطالب الأحزاب الدينية التي اكتسبت حضورًا كبيرًا في البرلمان المنتخب حديثًا لتعديل قانون العودة الحالي.

ويصر المشرعون من اليمين المتطرف على إلغاء "بند الأحفاد" ، الذي يسمح للأشخاص الذين لديهم جد يهودي واحد على الأقل بالهجرة إلى إسرائيل والحصول على الجنسية التلقائية.