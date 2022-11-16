دراسة: أكثر من 3 ملايين إسرائيلي تقل أعمارهم عن 17 عاما

أكدت الدراسة، إلى أن ما مجموعه 185،040 طفلا ولد في إسرائيل عام 2021، 95،265 منهم ذكور و 89،775 إيناث.

أصدر مكتب دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية (CBS) دراسة، اليوم الأربعاء، تفيد بموجود "حاليا 3.09 مليون طفل ومراهق تحت سن 17 يعيشون في إسرائيل"وهو ما يعني أن ما يقرب من ثلث سكان البلاد (32.6 في المئة) هم من القاصرين، وما يقرب من 2.242 مليون شاب دون سن 17 هم من اليهود، بنسبة 72.5 في المئة. وهناك 741 ألفاً من العرب (24 في المئة).

وأشارت الدراسة التي صدرت بمناسبو يوم الطفل، إلى انخفاض نسبة القاصرين اليهود المقيمين في إسرائيل، بحسب شبكة سي بي إس ، بينما ارتفعت نسبة القاصرين العرب.

وأكدت الدراسة، إلى أن ما مجموعه 185،040 طفلا ولد في إسرائيل عام 2021، 95،265 منهم ذكور و 89،775 إيناث. ووفقا لتقديرات وزارة التعليم الإسرائيلية، من المتوقع أن يصل عدد القاصرين بين سكان البلاد في عام 2025 إلى 33.4 في المئة. وفي عام 2045 ستصل إلى حوالي 32.6 في المئة.

ويعيش أكثر من نصف الأطفال الإسرائيليين في وسط البلاد، حيث "يعيش 710.700 منهم في المنطقة الوسطى، و 396.000 في لواء تل أبيب و 484.000 في لواء القدس"

وفي السياق ذكرت الدراسة أنه تم تسجيل أعلى نسبة من الأطفال في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مع ما يقرب من نصف (47.9 في المئة) من إجمالي سكان المنطقة.