إسرائيل: إلغاء تصاريح الدخول إلى إسرائيل لمئات الفلسطينيين في اعقاب عملية أريئيل

تم العام الماضي منع دخول ما يقرب من 3000 من أقارب منفذي العمليات العدائية ضد المواطنين الإسرائيليين

أشار رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية أفيف كوخافي، في نهاية تقييم للوضع الأمني أجراه الأربعاء، إلى منسق العمليات الحكومية في المناطق غسان عليان بإلغاء المئات من تصاريح الدخول والعمل والإقامة في إسرائيل لأفراد عائلات الفلسطيني الذي نفذ بالأمس، عملية طعن ودهس مزدوجة بالقرب من مستوطنة أريئيل، أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين فضلا عن أربع إصابات حرجة.

وزير الأمن بيني غانتس أكد، مساء اليوم (الأربعاء)، استمرار العمل بسياسة إلغاء التصاريح المتبعة بهذه الحالات، فقد تم العام الماضي منع دخول ما يقرب من 3000 من أقارب منفذي العمليات العدائية ضد المواطنين الإسرائيليين وقوات الأمن في إسرائيل.

في أعقاب الهجوم الدامي في مستوطنة آرئيل، أمر الجيش الإسرائيلي فرقة يهودا والسامرة العسكرية بمضاعفة التأهب الأمني لدى كافة الوحدات خلال الـ72 ساعة القادمة جراء المخاوف من هجمات تقليد من قبل شبان فلسطينيين. وصرح مسؤولون بالأجهزة الأمنية الفلسطينية لهيئة البث الرسمية "كان" إن حماس استغلت العملية لتشجيع عمليات التقليد والعمليات الملهمة هذه، من خلال حملة بمواقع التواصل الاجتماعي ونشر توثيقات فيديو لعملية الطعن.