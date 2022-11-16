الجزائر تكلف جمعية العلماء المسلمين لعقد قمة"عربية للعلماء المسلمين"لإدانة التطبيع مع إسرائيل

تريد الجزائر من خلال هذه القمة فتح جبهة جديدة ضد دول عربية مؤيدة للتطبيع، وخاصة السعودية والمغرب ومصر

كلفت السلطات الجزائر جمعية العلماء المسلمين في البلاد، بعقد قمة "عربية للعلماء المسلمين" في الجزائر، وبرمجة "إدانة تطبيع العلاقات" مع إسرائيل، ضمن جدول الأعمال، "لفتح جبهة جديدة ضد الدول العربية المؤيدة للتطبيع، وخاصة السعودية والمغرب ومصر".

وأشارت الجمعية إلى أن القمة "ستكون مكملة ومتوجة لأعمال القمة العربية" مبرزة "عدم وجود تحفظات تقع على عاتق العلماء على عكس القادة والرؤساء، العلماء لا تحكمهم التحفظات السياسية"بحسب ما نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية.

ويعتمد تحقيق مبادرة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، بشكل أساسي على مستوى الالتزام الديني في المنطقة. علما أن علماء الدين في المنطقة العربية منقسمون في اتجاهين: فمن جهة، هناك الاتحاد الدولي لعلماء المسلمين، ومقره قطر والمعروف بقربه من جماعة الإخوان المسلمين، والملتزم بشدة بإدانة كل خطوات التطبيع مع إسرائيل، لا سيما إذا كانت من قبل دول عربية مثل المغرب والبحرين والامارات، حيث اتخذ الاتحاد مواقف حازمة ضد اتفاقيات التطبيع التي وقعتها الدول العربية، بالمقابل بدا متسامحا مع استئناف العلاقات التركية الاسرائيلية.

وفي الجهة الثانية، توجد رابطة العالم الإسلامي، والتي تتخذ من جدة في السعودية مقر لها، ويرأسها السعودي محمد العيسى، وهي الهيئة التي تمثل الإسلام الرسمي في غالبية الدول الإسلامية.

ومن المنتظر أن توجه جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الدعوة لرجال دين مقربين من جماعة العدل والإحسان وحركة التوحيد والإصلاح في المغرب، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. لكن من المستبعد أن يشارك أي عضو من المجلس العلمي الأعلى، الذي يرأسه العاهل المغربي، أو الرابطة المحمدية للعلماء.

و"تريد الجزائر من خلال هذه القمة فتح جبهة جديدة ضد دول عربية مؤيدة للتطبيع، وخاصة السعودية والمغرب ومصر".