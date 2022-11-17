تقرير: الولايات المتحدة وعُمان تناقشان فتح أجواء السلطنة بوجه الطيران الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو في 2018، رئيس الوزراء آنذاك زار عُمان وحصل على التزام من السلطان قابوس آنذاك

قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان ووزير الخارجية توني بلينكين التقيا بوزير الخارجية العماني سيد بدر البوسعيدي الأسبوع الماضي لمناقشة احتمال فتح المجال الجوي العماني أمام الخطوط الجوية الإسرائيلية ومسائل أخرى، وفق ما جاء في موقع اكسيوس.

وبالرغم من إعلان السعودية حول سماحها للطيران الإسرائيلي بالمرور عبر أجوائها، فإن الأمر يبقى حبرا على ورق، بدون الحصول على إذن مماثل من عُمان.

يشار إلى أن بنيامين نتنياهو في 2018، رئيس الوزراء آنذاك، زار عُمان وحصل على التزام من السلطان قابوس آنذاك بالسماح لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام المجال الجوي العماني.

لكن بعد وفاة قابوس، تراجع السلطان الحالي هيثم بن طارق عن القرار.

غير ان العمانيين واصلوا حوارا استراتيجيا مع الولايات المتحدة في إطار الدفع بمصالح ثنائية مشتركة. ويركز الحوار على التعليم والتبادل الثقافي والتجارة والاستثمار والطاقة المتجددة.

وخلال زيارة وزير الخارجية العماني لواشنطن الأسبوع الماضي، جرى الحوار الاستراتيجي لأول مرة، ونوقشت عدة قضايا أخرى، من بينها اليمن والأمن الإقليمي.

يذكر أن تقريرا لـ i24news أشار إلى حدوث اجتماع مؤخرا بين مسؤول إسرائيلي كبير ووزير الخارجية العماني سعيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي لدفع العلاقات وتعزيز التعاون الإقليمي. وذلك على خلفية مرور عامين على توقيع اتفاقيات إبراهيم التاريخية التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

يأمل المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون أن يمهد التقدم الذي تم إحرازه خلال المحادثات في واشنطن الأسبوع الماضي الطريق أمام عمان لفتح مجالها الجوي أمام شركات الطيران الإسرائيلية.

وامتنع البيت الأبيض عن التعليق ولم ترد وزارة الخارجية العمانية على طلب للتعليق.