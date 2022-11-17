بنيامين نتنياهو يجري مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي أردوغان

شكر أردوغان نتنياهو، وأعرب عن تعازيه لمقتل الإسرائيليين في هجوم الثلاثاء في مستوطنة أريئيل بالضفة الغربية

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو مكالمة عبر الهاتف مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الخميس.

واستمرت المكالمة حوالي 12 دقيقة، بحسب مكتب نتنياهو.

أعرب نتنياهو عن تعازيه لمقتل مواطنين أتراك في هجوم هز مدينة إسطنبول هذا الأسبوع وعرض مساعدة إسرائيل في محاربة العمليات العدائية. أسفر الانفجار الذي وقع في العاصمة التركية اسطنبول يوم الأحد عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة 81 آخرين.

وشكر أردوغان نتنياهو، وأعرب عن تعازيه لمقتل الإسرائيليين في الهجوم الذي وقع هذا الأسبوع في مستوطنة أريئيل بالضفة الغربية. في الهجوم، طعن مهاجم فلسطيني عدة أشخاص قبل أن يصطدم بمركبته في حركة المرور القادمة من الاتجاه المعاكس، مما أسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة ثلاثة آخرين.

وهنأ الرئيس التركي مرة أخرى نتنياهو على فوزه في الانتخابات. بعد وقت قصير من إعلان نتائج الانتخابات الإسرائيلية في 1 تشرين الثاني (نوفمبر)، هنأ أردوغان نتنياهو، قائلاً إنه "يعتقد (يعتقد) أن الحكومة الجديدة ستواصل التعاون بين الدول في جميع المجالات، بطريقة تجلب السلام والاستقرار إلى منطقتنا".

واتفق الزعيمان على العمل سويًا لتأسيس حقبة جديدة في العلاقات بين تركيا وإسرائيل.

كما ناقش أردوغان ونتنياهو سبل العمل لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين بشكل كبير.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، عيّنت تركيا سفيرا لدى إسرائيل بعد شغور دام أربع سنوات. تم تعيين شاكر أوزجان تورنولار، الدبلوماسي المخضرم الذي شغل منصب القنصل العام لتركيا في القدس بين عامي 2010 و 2014 لمنصب السفير.