إسرائيل: سلاح البحرية يعلن عن تشغيل نسخة من القبة الحديدية على ظهر السفينة

"الاختبار حاكى تهديدات حقيقية وسمح بشكل خاص للنظام باكتشاف واعتراض الأهداف بنجاح في سيناريوهات صعبة"

تم الإعلان عن تشغيل نسخة محمولة على متن السفن من نظام الدفاع الجوي القبة الحديدية بعد اختبار أجرته مؤخرًا وزارة الأمن وسلاح البحرية الإسرائيلية.

في بيان مشترك، قالت وزارة الأمن وسلاح البحرية إن النظام، المعروف باسم C-Dome ، تم اختباره بنجاح الشهر الماضي على متن كورفيت الفئة 6 Sa'ar INS Oz، وتابعت "الاختبار حاكى تهديدات حقيقية وسمح بشكل خاص للنظام باكتشاف واعتراض الأهداف بنجاح في سيناريوهات صعبة".

واشار البيان إلى أن "نظام القبة C-Dome هو إضافة مهمة للقدرات الدفاعية للبحرية الإسرائيلية في مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك حماية المناطق الاستراتيجية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والحفاظ على التفوق البحري الإقليمي لإسرائيل"