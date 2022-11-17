الرئيس الإسرائيلي يزور البحرين الشهر الوشيك في سابقة تاريخية

سيلتقي بالملك والمسؤولين الحكوميين بالإضافة إلى قادة الجالية اليهودية. كما سيزور مجلس التنمية الاقتصادية

أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الخميس، أن "يتسحاق هرتسوغ سيصبح أول رئيس إسرائيلي يزور البحرين، وسيغادر هرتسوغ متوجها إلى المنامة في 4 ديسمبر/كانون الأول الوشيك، حيث سيلتقي بالملك والمسؤولين الحكوميين بالإضافة إلى قادة الجالية اليهودية. كما سيزور مجلس التنمية الاقتصادية البحريني مع ممثلي الأعمال الإسرائيلية.

وتأتي زيارة يتسجاق هرتسوغ بدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بعد أكثر من عامين من تطبيع العلاقات بين البلدين في إطار "اتفاقات إبراهيم" التي توسطت فيها الولايات المتحدة.

وفي 5 ديسمبر /كانون الأول، يغادر الرئيس البحرين متوجهاً إلى الإمارات حيث سيحضر "مناظرة أبوظبي للفضاء" ويلتقي برئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - الاجتماع الرابع بين الزعيمين.

وقال بيان مكتب الرئيس "خلال الزيارة، سيناقش القادة تعزيز العلاقات الإسرائيلية الإماراتية ، وأهمية السلام ، وتوسيع التعاون الثنائي".

وتعتبر الإمارات شريك في "اتفاقيات إبراهيم" لإسرائيل، وكانت الإمارات والبحرين أول من وقع الاتفاقية التاريخية في سبتمبر/أيلول من عام 2020 ، وبعدهما المغرب والسودان.

ومنذ توقيع" اتفاقيات إبراهيم"، ازدهرت العلاقات مع تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية. بدأت إسرائيل والبحرين مؤخرًا محادثات اتفاقية التجارة الحرة التي يأملان في اختتامها بحلول نهاية العام