أعرب نيدس عن تعازيه وزار من قبل عائلات ضحيتين أخريين، مايكل ليديغين ومردخاي أشكنازي، وكلاهما من بات يام

زار السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيدس، اليوم الخميس، منزل أحد ضحية هجوم أرييل الواقع في مستوطنة كريات نيتافيم في شمال الضفة الغربية.

وقام نيدس بزيارة إلى عائلة تامير أفيحاي، أب لستة أطفال، توفي الثلاثاء المنصرم بعد أن صدمه منفذ عملتي الطعن والدهس في أريئيل أدى إلى مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين.

وأعرب نيدس عن تعازيه وزار من قبل عائلات ضحيتين أخريين، مايكل ليديغين ومردخاي أشكنازي، وكلاهما من سكان بات يام.

وكانت هذه الزيارة الأولى لنيدس إلى مستوطنة ايئيل، على الرغم من أن السفارة الأمريكية أشارت إلى أنها لا تعني تغييرًا في موقفها من معارضة توسيع المستوطنات الإسرائيلية، وشكر رئيس المجلس الإقليمي يوسي دغان السفير الأمريكي لدى إسرائيل وقال: "نحن نقدر حقًا قدومك إلى هنا".

جدير بالذكر أن السفير الأمريكي زار في وقت سابق 20 عائلة فقدت أفرادها في العمليات العدائية.

وفي أعقاب الهجوم الدامي في مستوطنة آرئيل، أمر الجيش الإسرائيلي فرقة يهودا والسامرة العسكرية بمضاعفة التأهب الأمني لدى كافة الوحدات خلال الـ72 ساعة القادمة جراء المخاوف من هجمات تقليد من قبل شبان فلسطينيين. وصرح مسؤولون بالأجهزة الأمنية الفلسطينية لهيئة البث الرسمية "كان" إن حماس استغلت العملية لتشجيع عمليات التقليد والعمليات الملهمة هذه، من خلال حملة بمواقع التواصل الاجتماعي ونشر توثيقات فيديو لعملية الطعن.

وكان تقرير لمنظمة إنقاذ بلا حدود الإسرائيلية قد كشف، أمس الأربعاء، أن عدد حوادث العنف التي وقعت في إسرائيل والضفة الغربية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بلغ 916. وبحسب الإحصائيات، فقد تم تسجيل 614 حادثة رشق حجارة، فيما بلغ عدد عمليات إطلاق النار 23 حادثة، وتم تسجيل 43 اعتداء أخرى باستخدام الحجارة والأسلحة النارية.

وأضافت الإحصائيات، أن عدد الحوادث التي استخدمت فيها زجاجات حارقة وإطارات محترقة بلغ عددها 194 اعتداء، فيما بلغت عدد محاولات تعمي سائقي السيارات بأضواء الليزر 66.