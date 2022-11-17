قطاع غزة: مصرع أكثر من 20 شخصا إثر حريق اندلع في بناية سكنية بمخيم جباليا

قدمت إسرائيل عرضًا للسلطة الفلسطينية للمساعدة في إجلاء الجرحى إلى الضفة الغربية، عبر معبر إيريز، لتلقي العلاج

لقي ما لايقل عن 20 شخصا مصرعهم وإصابات عدة اثر اندلاع حريق كبير في مبنى سكني بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، ولم ترد تفاصيل عن أسباب اندلاع الحريق في المبنى السكني الذي تركز في الطابق الثالث من المبنى حيث كان يُنظّم احتفال عائلي.

في أعقاب الحريق المأساوي في غزة، قدمت إسرائيل عرضًا للسلطة الفلسطينية للمساعدة في إجلاء الجرحى إلى الضفة الغربية، عبر معبر إيريز، لتلقي العلاج الطبي، في ما أعربت السلطة الفلسطينية عن تقديرها للعرض وقالت إنها "ستتقدم بطلب رسمي إذا لزم الأمر".

MAHMUD HAMS / AFP رجال إطفاء فلسطينيون يطفئون ألسنة اللهب في شقة دمرتها النيران في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة ، في 17 نوفمبر ، 2022. أدى حريق كبير اندلع في منزل شمال مدينة غزة إلى مقتل 21 شخصًا على الأقل

ومن جهته ذكر مدير الإسعاف والطوارئ في المستشفى الإندونيسي، الدكتور صلاح أبو ليلة، "وصول 21 وفاة للمستشفى والعدد مرشح للزيادة، نتيجة الحريق الكبير في بناية سكنية بجباليا"وكشفت صحف محلية عن وفاة ماهر أبو ريا، مدير مكتب وكيل وزارة العمل في غزة، جرّاء الحريق.

ومن بين الضحايا 14 طفلا، 5 نساء ورجلان، من بينهم أحمد أبو ريا، الذي كان يترأس مكتبا في وزارة العمل التابعة لحماس.

وذكر الدفاع المدني أن طواقمه تعاملت مع حريق كبير في بناية سكنية بمعسكر جباليا، ما نتج عنه 21 وفاة وعشرات الإصابات شمال قطاع غزة.

و بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، تم إخراج عددا من الضحايا والمصابين من داخل المبنى، وجرى نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة.والتهم الحريق أجزاء واسعة من المبنى السكني، فيما تسبب بعدد من الوفيات والإصابات.

من جانبه، نعى المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، ضحايا الحريق، قائلًا: "تلقيت ببالغ الألم والأسى نبأ مقتل أكثر من 20 شخصًا وإصابة عدد كبير من الجرحى في الحريق"أضاف "أتقدم بالنيابة عن مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط (UNSCO)، وبالنيابة عن نفسي، بأحر التعازي لأسر وأقارب وأصدقاء الذين لقوا حتفهم في الحادث، وكذلك للحكومة والشعب الفلسطيني".