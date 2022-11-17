"إسرائيل والأردن تعهدتا بمحاولة الحد من التلوث في نهر الأردن من خلال بناء مرافق معالجة مياه الصرف الصحي،

على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، "كوب" 27 وقع الأردن وإسرائيل، اليوم الخميس على اتفاق "إعلان نوايا" لإعادة تأهيل وتحسين بيئة نهر الأردن والبحر الميت.

ووفقا لبيان الحكومة الإسرائيلية، فإن الخطة التي وقع عليها، اليوم الخميس، "لا تزال غير دقيقة"، وتقول إن "إسرائي والأردن تعهدتا بمحاولة الحد من التلوث في نهر الأردن من خلال بناء مرافق معالجة مياه الصرف الصحي، وتحسين أنظمة الصرف الصحي لمنع المدن الواقعة على ضفاف النهر من إلقاء مياه الصرف الصحي الخام في النهر"

وأضاف البيان أن البلدين يريدان أيضًا تعزيز الزراعة المستدامة، من خلال التحكم في الجريان السطحي من الحقول الزراعية وتقليل استخدام المبيدات، دون تحديد الكيفية.

وقالت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية تمار زاندربرغ "إن تنظيف الملوثات واستعادة تدفق المياه وتعزيز النظم البيئي\ الطبيعية سيساعدنا في الاستعداد والتكيف مع أزمة المناخ".

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) يهدف "إعلان نوايا" إلى "إعادة تأهيل نهر الأردن الذي انخفض منسوب جريانه إلى 7 بالمئة، وما ترتب عليه من انخفاض منسوب البحر الميت 3 أقدام سنويا"مشيرة إلى أن "الأردن يسعى منذ سنوات إلى حشد دعم المجتمع الدولي لإنقاذ البحر الميت الذي يمثل ميراثا مشتركا للإنسانية وتوفير المزيد من المياه للقاطنين على ضفتي نهر الأردن، وبينهم الفلسطينيون باعتباره أخفض منطقة في العالم"

وذكرت الوكالة أن وزير المياه والري الأردني محمد النجار وقّع إلى جانب وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية تمار زاندربرغ على "إعلان النوايا"،

وذكرت الوكالة أن وزير المياه والري الأردني محمد النجار وقّع "إعلان النوايا"، فيما وقّعه عن الجانب الإسرائيلي وزير حماية البيئة تمار زاندربرغ.

ويهدف هذا الإعلان، بحسب الوكالة، إلى "إعادة تأهيل نهر الأردن الذي انخفض منسوب جريانه إلى 7 بالمئة، وما ترتب عليه من انخفاض منسوب البحر الميت 3 أقدام سنويا".

وأوضحت أن الأردن يسعى منذ سنوات إلى حشد دعم المجتمع الدولي لإنقاذ البحر الميت "الذي يمثل ميراثا مشتركا للإنسانية" باعتباره أخفض منطقة في العالم.