تم تسليم المشتبه به، الذي لم يُطلق عليه الرصاص، الى قوات الأمن للاستجواب

اعتقلت قوات الأمن الإسرائيليىة شاب فلسطيني يشتبه في محاولته بطعن مواطن إسرائيلي بالقرب من بوابة الياس في كريات أربع، ولم تقع اصابات فبي الحادث. وتم تسليم المشتبه به، الذي لم يُطلق عليه الرصاص، الى قوات الأمن للاستجواب.

وقُتل هذا الأسبوع ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح قاتلة في هجوم وقع في المنطقة الصناعية في أريئيل. المنفذ الذي كان يحمل تصريح عمل هو محمد مراد، 20 عامًا ، من سكان قرية خرص.

بدأ الهجوم المشترك عندما دخل المنفذ لأول مرة إلى محطة وقود "تن" حيث طعن أربعة مدنيين وأصاب اثنين منهم بجروح خطيرة. بعد ذلك ، صعد إلى سيارة ، وسار بعكس اتجاه السير على شارع 5 ، من معبر شومرون إلى أريئيل ، وتسبب في حادث متعمد شمل ثماني سيارات. أسفر ذلك عن إصابة مدنيين اثنين ، أحدهما في حالة خطرة.