السفارة الإسرائيليّة بأبو ظبي تصدر أول جواز سفر لطفل إسرائيلي ولد بالإمارات

"أول جواز سفر إسرائيلي تصدره السفارة الإسرائيلية في أبوظبي لطفل إسرائيلي ولد في الإمارات

أصدرت السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي أمس (الخميس) أول جواز سفر لطفل إسرائيلي مولود في دولة الإمارات العربية المتحدة. وُلد الطفل، ماتيو ديفيد، في 13 مايو 2022، لدانيال تالوي، مواطنة إسرائيلية، وزوجها البلجيكي ميتز بيكوفينز، الذي يعمل في نادي الجزيرة لكرة القدم ويعمل أيضًا كوكيل لاعب دولي.

قام سفير إسرائيل في الإمارات العربية المتحدة، أمير حايك، بتسليم جواز السفر لوالدي الطفل وقال إنها كانت "لحظة مثيرة" بالنسبة له. وقالت والدة ماتيو ديفيد، دانيال، إنها شعرت أن هذه "لحظة تاريخية في العلاقات بين الدول"، وأضافت "لأنني صهيونية، أخبرت زوجي أنني سأصدر جواز السفر الإسرائيلي أولاً، يليه البلجيكي ".

وغرّد حساب السفارة بصورة السفير وهو يحمل الطفل "أول جواز سفر إسرائيلي تصدره السفارة الإسرائيلية في أبوظبي لطفل إسرائيلي ولد في الإمارات بعد عامين من السلام بين البلدين".

ويأتي هذا بعد نحو عامين من تطبيع أبوظبي وتل أبيب للعلاقات بينهما بموجب اتفاقات أبراهام التي تمت برعاية أميركية.