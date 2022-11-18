رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقوم بزيارة رسمية للولايات المتحدة لمناقشة "التحديات الأمنية في المنطقة وتعزيز التعاون"

مناقشة القضايا المتعلقة بالتحديات الأمنية في المنطقة، وعلى رأسها التهديد الإيراني، وتعزيز التعاون بين الجيوش.

يتوجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي إلى الولايات المتحدة، السبيت الوشيك،.في ثاني زيارة يقوم بها إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصبه وستكون آخر رحلة رسمية له قبل أن يغادر منصبه إلى هيرزي هاليفي في 17 يناير/كانون الثاني من العام الوشيك.

ومن المقرر أن يلتقي أفيف كوخافي بمسؤولين كبار من وزارة الدفاع الأمريكية ومسؤولين عسكريين أمريكيين بهدف تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط، وسيتم خلال هذه الزيارة مناقشة القضايا المتعلقة بالتحديات الأمنية في المنطقة، وعلى رأسها التهديد الإيراني، وتعزيز التعاون بين الجيوش.

وسيرافق رئيس الأركان زوجته وعدد من كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين. وسيحل نائب رئيس الاركان اللواء امير برعام محل افيف كوخافي في غيابه.

وستستمر زيارة رئيس الأركان للولايات المتحدة خمسة أيام، سيعقد خلالها اجتماعات عمل مع سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، مايكل هيرسوغ، ومستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، ورئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، ورئيس هيئة الأركان المشتركة. من هيئة الأركان، الجنرال مارك ميلي وغيره من كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين.

بالإضافة إلى ذلك ، سيزور رئيس الأركان مقر القيادة المركزية الأمريكية في تامبا ، فلوريدا ، حيث سيجري تقييمًا استراتيجيًا مشتركًا للوضع مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا ومسؤولين كبار آخرين من القوات الجوية وقيادة العمليات والقيادة الاستراتيجية للجيش الأمريكي.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب اجتماعات ومحادثات عديدة تكثفت في الآونة الأخيرة بين رئيس الأركان وكبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين.حيث قام قائد القيادة العسكرية الأمريكية، مايكل كوريلا، الأسبوع المنصرم، بزيارة لإسرائيل للمرة الرابعة هذا العام.