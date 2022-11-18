إيران:متظاهرون يلقون قنابل حارقة على المنزل الذي ولد فيه مرشد إيران الأول آية الله خميني

مقتل 9 أشخاص في مدينة مهاباد غرب البلاد، يرفع عدد قتلى اختججات إيران إلى 342 قتيلا بينهم 43 طفلا و26 امرأة.

أظهرت لقطات فيديو منتشر على منصات التواصل الإجتماعي، اليوم الجمعة، أجزاء من العقار مشتعلة مع متظاهرين يلقون قنابل حارقة على المنزل الذي ولد فيه مرشد إيران الأول آية الله خميني. والذي تم تحويله في مدينة خمين إلى متحف.

https://twitter.com/i/web/status/1593461566363648001 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ومن جهتها أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية مقتل تسعة من أفراد قوات الأمن والباسيج وحرس الحدود في اشتباكات وإطلاق نار وعمليات طعن، أمس الخميس، في عدة مدن تشهد احتجاجات مناهضة للنظام.وأوضحت في تغريدة على تويتر أن من بين القتلى الـ 3 "شاب كرديّ سقط بنيران مباشرة أصابته في الجبين".

من جهته وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ما يجري في البلاد بأنه خطة لحرب أهلية، متهما إسرائيل وأجهزة مخابرات غربية بالتخطيط لتقسيم إيران وإشعال فتيل حرب أهلية، وكتب عبد اللهيان "إيران ليست ليبيا أو السودان".

من جهتها أكدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية"هنكاو"، الأربعاء المنصرم، أن عدد قتلى احتجاجات إيران ارتفع إلى 342 قتيلا بينهم 43 طفلا و26 امرأة. وأضافت في بيان أن من بين القتلى 43 طفلا و26 امرأة.

وتشهد إيران احتجاجات بمناطق متفرقة منذ سبتمبر الماضي وسط اتهامات للشرطة بقتل الشابة مهسا أميني عقب اعتقالها بدعوى ارتدائها حجابا غير لائق. غير أن السلطات الإيرانية تنفي تعرض أميني للضرب على يد الشرطة.

وكانت منظمة "هنكاو" قد أكدت، الأربعاء المنصرم، أن عدد قتلى احتجاجات إيران ارتفع إلى 342 قتيلا بينهم 43 طفلا و26 امرأة.

وتشهد إيران احتجاجات بمناطق متفرقة منذ سبتمبر/أسلول المنصرم الماضي وسط اتهامات للشرطة بقتل الشابة مهسا أميني عقب اعتقالها بدعوى ارتدائها حجابا غير لائق. غير أن السلطات الإيرانية تنفي تعرض أميني للضرب على يد الشرطة.