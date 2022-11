إيران:متظاهرون يلقون قنابل حارقة على المنزل الذي ولد فيه مرشد إيران الأول آية الله خميني

أظهرت لقطات فيديو منتشر على منصات التواصل الإجتماعي، اليوم الجمعة، أجزاء من العقار مشتعلة مع متظاهرين يلقون قنابل حارقة على المنزل الذي ولد فيه مرشد إيران الأول آية الله خميني. والذي تم تحويله في مدينة خمين إلى متحف.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .