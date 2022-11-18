قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي: الحكومة الأميركية تعلن أن محمد بن سلمان "يحظى بالحصانة"

"محمد بن سلمان يحظى بالحصانة بوصفه رئيسا للحكومة السعودية ولا يمكن متابعته قضائيا في قضية خاشقجي"

قالت الحكومة الأمريكية في وثيقة رفعت، أمس الخميس، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يحظى بالحصانة بوصفه رئيسا للحكومة السعودية ولا يمكن تتبعه قضائيا في مزاعم التورط في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول عام 2018.

وقدمت الحكومة الأميركية رأيها في القضية مع انتهاء المهلة، أمس الخميس، لإصدار توصية غير ملزمة لمحكمة تنظر في دعاوى ضد ولي العهد السعودي.

وكان الأمير محمد بن سلمان الذي شغل سابقا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، قد عين رئيسا للوزراء بموجب مرسوم ملكي في أواخر سبتمبر/أيلول المنصرم، ما أثار حينها جدلا حول استمرار تتبعه قضائيا في تلك المزاعم أمام محاكم أجنبية، بما في ذلك قضية مدنية رفعتها خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز في الولايات المتحدة.

وأصرت خديجة جنكيز على أنه "لم يتوقع أحد مثل هذا القرار. اعتقدنا أن عدالة الولايات المتحدة ربما ستسلط الضوء عليه. ولكن مرة أخرى ، تحدث المال أولاً".

وأضرّ مقتل خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول قبل أربع سنوات، بسمعة الأمير محمد بن سلمان، لكنّ مسؤولين دوليين بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن عادوا والتقوا ولي العهد.

وكان بايدن تعهّد خلال حملته الانتخابية بجعل المملكة "منبوذة" على خلفية قضية خاشقجي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة.

وقال محامو الأمير محمد بن سلمان في وقت سابق إن ولي العهد "يترأس حكومة المملكة العربية السعودية" وبالتالي فهو مؤهل لهذا النوع من الحصانة التي تمنحها المحاكم الأميركية لقادة الدول الأجنبية وغيرهم من كبار المسؤولين.

وجاء في المستند المقدّم لمحكمة منطقة كولومبيا من إدارة بايدن أن "الولايات المتحدة تبلغ المحكمة أن المتهم محمد بن سلمان رئيس وزراء المملكة العربية السعودية، هو رئيس الحكومة وبالتالي يتمتع بالحصانة في هذه الدعوى".

لكن الوثيقة أضافت أن "وزارة الخارجية لا تأخذ رأيا بخصوص جوهر الدعوى الحالية وتكرّر إدانتها قتل جمال خاشقجي".

وكان بايدن رفع العام المنصرم السرية عن تقرير استخباراتي رجّح أن يكون بن ولي العهد السعودي قد أعطى الضوء الأخضر للعملية ضد خاشقجي، وهو ما تنفيه السلطات السعودية.