تغطية خاصة لـ i24NEWS : انطلاق"حوار المنامة 2022" في البحرين لمناقشة التحديات الأمنية في الشرق الأوسط

"سيتناول المؤتمر هذا العام شراكات واشنطن مع دول المنطقة ومسألة تأثير الأزمات الدولية على الشرق الأوسط "

تحت عنوان "القواعد والمنافسة في الشرق الأوسط" انطلقت الدورة 18 لأعمال "حوار المنامة"، اليوم الجمعة، لمناقشة التحديات الأكثر إلحاحا في مجال السياسة الخارجية والدفاع والأمن في الشرق الأوسط.

و بحسب وكالة أنباء البحرين، تضمن جدول أعمال الدورة عدداً من "الجلسات الرئيسة من بينها سياسة الطاقة المتغيرة وشراكات الولايات المتحدة الأمريكية الأمنية في الشرق الأوسط، وتأثير النزاعات خارج المنطقة على الوضع الأمني في الشرق الأوسط ومبادرات الشرق الأوسط لحل النزاع الإقليمي وتحديث أساليب الدفاع والتكنولوجيا الجديدة وشراكات أمنية جديدة في الشرق الأوسط".

وفي هذا السياق قال مدير القناة العربية لقناة i24NEWS، علي واكد، المتواجد في المنامة:"يعرف المؤتمر مشاركة وفود من 50 دولة، ممثلين بوفود حكومية وغير حكومية، والعديد من وزراء الخارجية والأمن من دول المنطقة والاتحاد الاوروبي، رئيسة الاتحاد الاوروبي اورسيلا غوندرلاين ستفتتح المؤتمر بكلمة خاصة، سيتناول المؤتمر هذا العام شراكات واشنطن مع دول المنطقة ومسألة تأثير الأزمات الدولية على الشرق الأوسط وأمن الملاحة في المنطقة وسبل النزاعات في الشرق الأوسط، وسيستمر المؤتمر من اليوم وحتى يوم الأحد".

Ali waked/i24news وفد أمني بحريني مشارك في حوار المنامة 18/12/2022

وكان وزير الداخلية البحريني قد استقبل، صباح اليوم الجمعة، وفدا برلمانيا بريطانيا للمشاركة في "حوار المنامة 2022" برئاسة عضو مجلس اللوردات نيكولاس سوامز، بحضور رئيس الأمن العام طارق بن حسن الحسن و الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، وتباحثوا "الرؤى حيال القضايا الإقليمية والدولية والتحديات الأمنية ، في إطار تعزيز العمل المشترك لترسيخ الأمن الإقليمي والسلام العالمي"

وأكد وزير الداخلية البحريني، على أن "المملكة ماضية في نهجها الحضاري القائم على التعايش والتسامح والحريات الدينية والاحترام المتبادل، في ظل دولة القانون والعدالة"، مشيدا "بالعلاقات التاريخية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة والممتدة لما يزيد عن مائتي عام"